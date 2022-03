L’avenir de Tyler Herro à Miami : prolongation XXL à venir ou monnaie d’échange pour le Heat afin de récupérer une nouvelle star ?

Premier de l’Est à l’heure de ces lignes, le Heat d’Erik Spoelstra réalise une magnifique campagne et l’une des raisons pour expliquer cette dernière, c’est le niveau de jeu du jeune Tyler Herro. De quoi le rendre intouchable non ? Pas si vite. Si l’on en croit les bruits de couloir qui animent aujourd’hui la NBA, le jeune arrière pourrait autant être prolongé au prix fort que représenter une monnaie d’échange dans un potentiel blockbuster deal à l’avenir.

Il y a aujourd’hui deux écoles au sein des dirigeants NBA concernant le dossier Tyler Herro. La première, c’est celle qui dit que le meilleur pote de Jack Harlow pourrait bientôt décrocher une très grosse extension de contrat avec le Heat. Parce que oui, le joueur de troisième année sélectionné en 13e position de la Draft NBA 2019 est sur le point d’être éligible à une prolongation et vu ce qu’il montre cette saison, il aura pas mal d’arguments à mettre sur la table. Herro a parfaitement rebondi cette année après une campagne sophomore un peu claquée au vu des prouesses démontrées en tant que rookie et notamment dans la bulle de Mickey. Il a tellement rebondi qu’il est aujourd’hui ultra favori pour récupérer le titre de Sixième Homme de l’Année, lui qui tourne à des moyennes de 20,7 points (44% au tir, 38,4% du parking, 86,6% aux lancers-francs), 4,8 rebonds et 3,9 passes en 33 minutes au sein de la second unit de la meilleure équipe de l’Est (bilan de 44 victoires – 23 défaites). Avec tous ces éléments, certains dirigeants à travers la NBA pensent – selon les sources de Bleacher Report – que Tyler peut aller décrocher une extension maximale de 184 millions de dollars sur cinq ans. Cela en fait des billets verts ! Est-ce que le big boss du Heat Pat Riley est prêt à lâcher le pactole pour sécuriser sa pépite sur le long terme ? Pour rappel, Miami a déjà posé une prolongation d’une valeur de 146 millions sur trois ans à Jimmy Butler, et 163 millions sur cinq saisons à Bam Adebayo. Les deux All-Stars de Miami sont ainsi sous contrat jusqu’en 2025-26, où ils pèseront 90 millions à eux deux. Et à ça, faut également ajouter le deal de Duncan Robinson, prolongé pour 90 millions sur cinq ans lors la dernière intersaison. Enfin, n’oublions pas non plus que Kyle Lowry gagnera lui encore 29 millions lors de la saison 2023-24, la dernière de son contrat actuel et potentiellement la première du nouveau deal de Tyler Herro. Si on vous dit tout ça, c’est parce que tous ces gros contrats peuvent potentiellement refroidir Pat Riley ainsi que le comptable du Heat, qui aimerait sans éviter une addition trop salée à cause de la luxury tax.

La deuxième école, c’est celle composée d’autres dirigeants proches de Miami qui pensent que Tyler Herro pourrait en fait représenter la monnaie d’échange parfaite pour Patoche dans l’optique d’aller chercher une star supplémentaire, et ainsi maximiser les chances de titre du trio Jimmy Butler – Bam Adebayo – Kyle Lowry. On sait que Riley a toujours été du genre à sauter sur les occasions au moment d’aller chercher du gros poisson, ce n’est pas à 76 balais qu’il va changer. Parmi les noms mentionnés par Bleacher Report, il y a notamment celui de Bradley Beal, agent libre cet été. Est-ce qu’il existe un scénario où Bealou quitte un jour Washington D.C. pour rejoindre la Floride ? Riley y a sans doute déjà pensé à de nombreuses reprises. Maintenant, on tient quand même à rappeler qu’Herro a souvent été dans des rumeurs de trade la saison dernière (James Harden, Kyle Lowry) sans pour autant que ça ne débouche sur un deal. Tyler est un membre crucial du collectif d’Erik Spoelstra aujourd’hui, il a déjà montré qu’il n’avait pas peur de poser ses cojones dans les moments importants, et participe grandement à l’équilibre de la formation floridienne. Sa trajectoire nous rappelle un peu celle de James Harden, élu Sixième Homme de l’Année lors de sa troisième saison NBA, et on a hâte de voir ce qu’il va nous proposer en Playoffs après avoir tutoyé les étoiles lors du magnifique parcours de Miami dans la bulle de Disney en 2020. Alors s’il ressort des performances similaires dans les semaines à venir et que le Heat retrouve les sommets de l’Est, Pat Riley pourrait finalement se laisser convaincre de sortir le chèque.

Prolongation XXL à venir pour Tyler Herro ? Plutôt monnaie d’échange dans le cadre d’un futur gros trade ? Ou alors une extension d’un montant inférieur que le max pour se laisser une marge de manœuvre dans la signature d’autres joueurs ? Voilà les différents scénarios qui semblent exister aujourd’hui concernant l’avenir de Tyler Herro. À chaud comme ça, vous misez sur lequel ?

