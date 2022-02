Les Celtics laissent une victoire en route face aux… Pistons : fin de série surprenante, ça ne pouvait arriver qu’un mercredi

Les Celtics avaient l’occasion cette nuit d’aligner une dixième victoire de suite face aux Pistons. Étrangement ces derniers ne se sont pas laissés faire et ont même réussi à arracher la victoire face à l’une des meilleures équipes du moment. La puissance du Mercredi Panzani !

Les stats maison du match le moins prévisible de la nuit c’est juste ici !

Presque trois semaines déjà que les Celtics n’avaient pas perdu un match de basket. Après avoir complètement détruit les Sixers la veille, les Verts accueillaient les Pistons pour un match qui s’annonçait assez tranquille, d’autant plus que Detroit restait sur une série de huit défaites de suite. Dès le début du match pourtant, le match prend une tournure inattendue puisque les Pistons tiennent tête aux hommes d’Ime Udoka, malgré un Jaylen Brown bien en place avec ses 13 points dans le premier quart. Emmenés par un bon trio composé de Cade Cunningham, Saddiq Bey et Isaiah Stewart, les Pistons s’accrochent malgré la maladresse globale, et de leur côté les Celtics jouent leur jeu et restent dans le match grâce notamment à Al Horford (11 points, 6 rebonds, 2 assists, 1 interception et 2 contres en première mi-temps), titulaire en l’absence de Robert Williams III, touché au mollet et absent pour le deuxième match de suite.

Complètement en feu, Jaylen Brown continue de scorer en seconde mi-temps – il finira sa fiesta avec 31 points – et Boston semble gérer son bail du soir. Cependant, plus motivés que jamais, les hommes de Dwane Casey sont revenus de la pause le couteau entre les dents, menés notamment par un Cade Cunningham auteur au final d’un gros match avec 20 points, 8 rebonds et 6 assists pour permettre à son équipe de passer plusieurs fois devant au score. Lors de la seconde période les deux équipes s’échangent plus d’une… vingtaine de fois le lead, faut se mettre d’accord les gars, dont douze fois lors du simple troisième quart. En fin de match Jayson Tatum, jusque-là bien discret, se met alors à enchaîner les paniers pour permettre à Boston de réaliser un run de 10-0, mais qui ne permet toutefois pas de creuser l’écart puisque Jerami Grant s’est également décidé à jouer son rôle, celui de première option d’une équipe qui joue le titre tanke – en marquant 11 points à 5/5 au tir dans le dernier acte. Si Boston assume son statut de meilleure défense de la Ligue depuis le passage en 2022, le fils d’Harvey et neveu d’Horace va marquer dans les dernières secondes, donnant l’avantage à Detroit sur un tir pourtant des plus compliqués. Il reste cependant 19 secondes à jouer et la balle est donnée à Jaylen Brown, qui va se rapprocher du panier pour tenter de jouer les héros avant de se faire… « doublecontrer » par Isaiah Stewart et Cade Cunningham. Les Celtics auront une seconde chance de passer devant mais n’en feront rien, Detroit renoue ainsi avec la victoire en brisant la série de Boston.

Jerami Grant hangs and hits the CLUTCH fadeaway to put the @DetroitPistons up 1 late! 8.9 remaining on NBA league Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/JwYUeDaRNy — NBA (@NBA) February 17, 2022

Bien chanceux sont ceux qui ont osé parier sur une victoire de Detroit face à l’une des meilleures équipes du moment, même si on pense clairement que ces personnes 1) n’existent pas ou 2) ont agi sous la contrainte ou sous acide. Les Celtics se sont fait surprendre le temps d’un match, ça arrive même aux meilleurs hein, mais attention tout de même… aux Pistons, attention à ne pas gagner trop de matchs, car il ne faudrait pas oublier le principal à l’abord du dernier tiers de la saison.