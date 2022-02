Gregg Popovich n’est plus qu’à trois victoires du record all-time en régulière : faites vos jeux, la teuf est prévue pour le mois de mars

Victorieux face au Thunder cette nuit, Gregg Popovich a remporté son 1 333ème match de saison régulière. Plus que trois et il dépassera Don Nelson à la tête du classement all-time.

C’était clairement pas l’affiche de la nuit mais il y avait pourtant un parfum historique qui entourait ce OKC-San Antonio. On l’oublie souvent car nos regards sont braqués sur Don Nelson mais Lenny Wilkens se tenait aussi entre Gregg Popovich et la première place du bilan des coachs en régulière. Ayant égalé l’ancienne gloire des Hawks et des Sonics ce week-end lors du succès contre les Pelicans, Pop’ pouvait donc prendre seul la seconde place du classement cette nuit contre le Thunder. La mission semblait réalisable et les titulaires de fort Alamo ont fait le boulot, même si la classe biberon de Sam Presti n’a pas démérité. Les Éperons offrent donc une 1 333ème victoire en régulière à leur gourou et Don Nelson n’a jamais semblé si près. Encore deux succès pour égaler le mythique coach des Warriors, trois pour le mettre dans le rétro.

Congrats to Coach Gregg Popovich of the @spurs for moving up to 2nd on the all-time TOTAL COACHING WINS list! #NBA75 pic.twitter.com/o6b0adBkdu — NBA (@NBA) February 17, 2022

On avait déjà fait le point il y a une dizaine de jours sur le planning pour atteindre le fameux record et Popovich est dans les temps. Comme annoncé, les Pelicans et le Thunder ont été gérés et le déplacement chez les Wizards est tout à fait dans les cordes de Dejounte Murray et de ses copains. Les déplacements chez le Heat et à Memphis semblent assez béton mais la réception des Kings le 4 mars devrait permettre d’égaler Don Nelson. Il ne restera plus qu’à trouver le fameux match qui permettra à Pop d’être seul au monde. Pourquoi pas chez des Hornets toujours aussi irréguliers et sans défense ? Les paris sont lancés et on miserait bien une petite pièce sur la réception des Lakers de LeBron James le 8 mars, une affiche digne d’un tel record. Si le King est trop chaud pour les jeunes Spurs, il restera encore plusieurs opportunités comme la réception des Pacers le 13 mars ou le Thunder le 17 par exemple. Courage Pop’, la route fut longue mais la destination est en ligne de mire.

