Nikola Jokic punit les Warriors au buzzer : 35 points, 17 rebonds et le tir de la gagne pour… Monte Morris, servi par devinez qui

Quoi de mieux pour conclure une nuit de folie qu’une action de… bah de folie, et au buzzer si possible, et au Chase Center si possible, et mettant en scène deux MVP, si possible. Un peu comme si la NBA était déjà écrite à l’avance, et qu’elle avait décidé de nous offrir la nuit parfaite. Enfin, sauf si vous êtes fans des Warriors, évidemment.

Les stats maison du nouveau buffet à volonté de Nikola Jokic, tellement fort qu’il a même réussi à offrir le panier de la victoire à un copain

Golden State Warriors, Denver Nuggets. Deux équipes qui conviennent forcément aux esthètes du basket léché, et qui s’affrontaient donc cette nuit au Chase Center pendant que LeBron James se torchait avec le maillot du Jazz pour oublier la défaite de son homie AD. Un match équilibré, tout au long des 48 minutes de jeu, hormis un très gros début de match des hommes de Steve Kerr qui leur permettra de mener au score pendant très exactement 47 minutes et 50 secondes. Incroyable statistique et que l’on ne vous sort évidemment pas pour faire joli, partons immédiatement dans le money time du money time, un peu comme si on avait zappé volontairement l’entièreté d’un match qu’on n’a pas trop regardé pour être tout à fait honnête.

Tout juste peut-on vous dire que les Splash Brothers ont fait le minimum syndical, que les facteurs X côté Dubs se nommaient plutôt cette nuit Gary Payton III ou le brelan d’as sorti du banc et composé de Jordan Poole, Otto Porter Jr. et Jonathan Kuminga, et que côté Nuggets c’est sans aucune surprise ce bon vieux Nikola Jokic qui salissait la défense californienne sur quasiment chaque possession. Le rookie Bones Hyland moins en verve qu’à son habitude c’est cette fois-ci Bryn Forbes qui confirme de nouveau que Denver a fait une sacrée pioche intelligente en allant le chercher peu avant la deadline. Bref, allons à l’essentiel et parlons de cette dernière minute, pfiou. A 15 secondes du buzzer Monte Morris, déjà lui ce coquin, conclue un 8-0 collectif terriblement clutch et donne l’avantage à son équipe pour la première fois de la soirée, mais Steve Kerr demande le temps-mort et Steph Curry assume son rôle et s’en va claquer un petit and one des familles dans le trafic. 116-114 Warriors, les Nuggets auront mené exactement neuf secondes, pas l’droit au bonheur quand tu joues Golden State est-on alors tenté de dire. Oui mais. Oui mais Mike Malone demande à son tour le temps-mort après le lancer réussi par le Chef, ce même chef dont la défense va au final faire débat sur la dernière possession du match. Nikola Jokic à la baguette qui semble vouloir poster un Kevon Looney rentré pour l’occasion, Steph qui gesticule dans la raquette comme un poulet sans tête, comme un débutant à qui on dit de se mettre au milieu sur une zone 2-1-2, et alors que l’on s’attendait à voir le MVP nous proposer pourquoi pas un petit skyhook à la serbe… le Joker sert merveilleusement Monte Morris qui dégaine juste avant le buzzer.

Ficelle, 35/17/8 pour Nikola Jokic et la passe victorieuse pour l’un de ses soldats, encore un 20/20 pour la bête du Colorado. Si vous avez une explication pour l’agitation inutile de Steph sur la dernière action on veut bien en savoir plus, juste le temps de dire qu’un MVP se doit d’être valuable des deux côtés du terrain. Pour info ? Nikola Jokic a déjà posé trois contres au buzzer cette saison.