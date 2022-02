Programme NBA : le Heat et les Bulls se retrouvent à 1h30, gros combat à venir pour le trône de l’Est

Après un Weekend complètement fou, on enchaîne sur une nouvelle semaine de NBA. Un duel dans les hauteurs de l’Est, la course au play-in ou un essaim de frelons qui s’attaquent au roi des daims, on part encore sur une soirée bien remplie ! Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU LUNDI 28 FEVRIER

1h : Cavs – Wolves

1h : Magic – Pacers

1h30 : Nets – Raptors

1h30 : Heat – Bulls

2h : Bucks – Hornets (beIN Sports 1)

2h : Thunder – Kings

2h : Grizzlies – Spurs (beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Bulls (1h30) : Ce match, c’est l’opposition entre les deux meilleures équipes de la Conférence Est cette saison. Un duel qu’on pourrait bien retrouver d’ici quelques semaines en Playoffs. Cet affrontement est également l’occasion pour les Bulls de rattraper leurs rivaux, puisqu’ils n’ont qu’une victoire de retard sur les Floridiens (South Beach conservera néanmoins la tête grâce aux confrontations directes). Les cols bleus du Heat, les spectaculaires Bulls, attendez-vous à assister à un match serré et avec une bonne dose de show. Miami-Chicago, c’est à 1h30 et vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Des Cavs amoindris (Garland et LeVert out) reçoivent des Wolves qui vont vouloir faire oublier la grosse défaite contre les Sixers. Beau duel à suivre sous les panneaux entre Karl-Anthony Towns et Jarrett Allen.

Après avoir battu Boston hier, les Pacers vont essayer de confirmer aujourd’hui sur le terrain du Magic. La suite du calendrier pourrait même permettre de lancer une série (Orlando, Detroit, Washington).

Toujours privés de leurs stars, les Nets partent chasser des Raptors qui ne mettent plus un pas devant l’autre depuis le All-Star Break.

Les Hornets s’attaquent aux champions en titre. Attention, les Bucks cherchent également à renouer avec la victoire après avoir perdu face aux Nets samedi.

Les Kings ont besoin de victoires pour aller chercher le Play-In et le Thunder a besoin de défaites pour aller chercher le first pick à la prochaine Draft. Tout le monde peut être heureux au matin.

Encore une bien belle soirée NBA qui se profile. Alors, on se donne rendez-vous à 1h pour le début des matchs. D’ici là, profitez en pour faire une sieste, à ce soir !