Les Lakers peuvent-ils rater le play-in tournament ? Zoom sur une fin de saison pas du tout angélique à Los Angeles

Défaits par les Pelicans la nuit dernière, les Lakers s’enfoncent dans la crise. Mauvaise dynamique, blessures, concurrence qui revient à la charge, peut-on imaginer un scénario où LeBron James et sa bande n’arrivent pas à se qualifier pour le… play-in ?

On n’a pas attendu la sale défaite de cette nuit pour le savoir mais les choses ne vont pas fort du côté de Los Angeles. La franchise vient de perdre neuf de ses douze derniers matchs et ce qu’on voit sur le terrain ne donne pas spécialement espoir pour la suite. Balayé cette nuit par New Orleans, L.A. a touché le fond, au point de s’attirer les foudres de son propre public. Trop irréguliers, trop dépendants des exploits de LeBron James, trop friables dans les moments chauds, pas assez bons tout simplement, les Lakers ne ressemblent en rien à une équipe qui peut viser le Larry O’Brien en avril prochain. Certains fans se rassureront peut-être en se disant qu’une fois arrivés en Playoffs, les Angelinos vont se mettre au diapason du King et surprendre tout le monde. Ok… mais encore faut-il se qualifier. Neuvièmes à l’Ouest, les Purple and Gold se retrouvent sous la menace de plusieurs équipes et ils sont loin d’avoir la certitude de se retrouver dans le Top 10 en fin de régulière.

Analysons un peu la situation au classement. Les Lakers ont, au moment d’écrire ces lignes, 2,5 victoires d’avance sur New Orleans et Portland et 3,5 sur les Spurs. Un écart pas si important que ça. Si on regarde la dynamique du moment pour ces quatre équipes, on remarque que les Angelinos sont les moins en forme ! Le bilan de chacun depuis 10 matchs : L.A. (3-7), NOLA (6-4), Blazers (4-6) et Spurs (5-5). Autre élément à ne pas zapper, la difficulté du calendrier à venir. Si on en croit le site Tankathon.com, Los Angeles a le second calendrier le plus hardcore pour finir la saison et ils vont devoir se coltiner deux fois les Suns, deux fois les Warriors mais aussi les Sixers, le Jazz ou encore les Cavs. Pas évident, surtout quand on sait que Anthony Davis ne reviendra que dans un mois, grand minimum. À l’inverse, Portland a le calendrier le plus facile pour les prochaines semaines. Pour ce qui est de NOLA et de San Antonio, ils sont respectivement au onzième et treizième rang, des calendriers plutôt correctes donc. Si deux de ces trois équipes dépassent L.A. sur les six prochaines semaines, LeBron James et les siens materont le Play-in et les Playoffs depuis le canapé. C’est loin d’être fait mais c’est loin d’être impossible également.

Les Lakers qui ne font même pas le play-in tournament, c’est une phrase qui semblait ridicule en début de saison lorsque Rob Pelinka et les siens parlaient de revenir en Finale NBA. Aujourd’hui, les Angelinos semblent au bord du gouffre et il faudra step-up sur les prochaines semaines pour sauver ce qui peut l’être. Dans le cas contraire, on peut s’attendre à voir des têtes tomber à Hollywood.

