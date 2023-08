Chaque année c’est l’une des questions pour laquelle on exige une réponse des plus rapides : quels sont les matchs NBA que l’on pourra regarder sans forcément adopter un mode de vie de zombie ? Alors c’est bien simple, la réponses est juste ci-dessous, en “quelques” tweets !

On n’avait pas forcément envie de vous obligre à vous trimballer le Télé Poche toute l’année, alors on a fait l’effort. Une analyse des calendriers si pointilleuse que l’on vous file tout en majuscule et avec un grand sourire, jour après jour, du début à la fin. Dîtes pas merci parce que ça nous fait vraiment plaisir. Envoyez le programme !

Liste des matchs NBA de la saison 2023/24 prévus à des heures raisonnables pour les êtres humains normalement constitués :

Match NBA à horaire français.

Dimanche 29 octobre :

Thunder – Nuggets à 20h30.

Match NBA à horaire français.

Samedi 4 novembre :

Sixers – Suns à 18h.

Match NBA à horaire français.

Dimanche 5 novembre :

Pistons – Suns à 21h.

Spurs – Raptors à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Dimanche 12 novembre :

Knicks – Hornets à 18h.

Nets – Wizards à 21h.

Clippers – Grizzlies à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Samedi 19 novembre :

Nets – Sixers à 21h.

Dimanche 20 novembre :

Pacers – Magic à 23h.

Match NBA à horaire français.

Vendredi 24 novembre :

Magic – Celtics à 20h30.

Grizzlies – Suns à 23h.

Match NBA à horaire français.

Samedi 25 novembre :

Thunder – Sixers à 23h.

Dimanche 26 novembre :

Bucks – Blazers à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Samedi 2 décembre :

Clippers – Warriors à 22h.

Dimanche 3 décembre :

Hornets – Wolves à 23h.

Match NBA à horaire français.

Dimanche 17 décembre :

Celtics – Magic à 21h.

Spurs – Pelicans à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Lundi 25 décembre :

Knicks – Bucks à 18h.

Nuggets – Warriors à 20h30.

Lakers – Celtics à 23h.

Match NBA à horaire français.

Samedi 30 décembre :

Jazz – Heat à 23h.

Dimanche 31 décembre :

Wizards – Hawks à 21h.

Lundi 1er janvier :

Knicks – Wolves à 21h.

Match NBA à horaire français.

Dimanche 7 janvier :

Cavs – Spurs à 19h.

Nets – Blazers à 21h.

Match NBA à horaire français.

Jeudi 11 janvier :

Cavs – Nets à 20h.

NBA Paris Game !

Match NBA à horaire français.

Dimanche 14 janvier :

Nuggets – Pacers à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Lundi 15 janvier :

Sixers – Rockets à 19h.

Mavs – Pelicans à 20h30.

Knicks – Magic à 21h.

Wizards – Pistons à 21h.

Hawks – Spurs à 21h30.

MLK Day !

Match NBA à horaire français.

Samedi 20 janvier :

Pistons – Bucks à 21h.

Dimanche 21 janvier :

Clippers – Nets à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Samedi 27 janvier :

Pistons – Wizards à 18h.

Knicks – Heat à 21h.

Nuggets – Sixers à 23h30.

Dimanche 28 janvier :

Pacers – Grizzlies à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Dimanche 4 février :

Pistons – Magic à 21h.

Wizards – Suns à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Samedi 10 février :

Mavs – Thunder à 21h.

Clippers – Pistons à 21h30.

Dimanche 11 février :

Heat – Celtics à 20h.

Thunder – Kings à 21h.

Match NBA à horaire français.

Samedi 24 février :

Sixers – Bucks à 19h.

Suns – Lakers à 21h30.

Dimanche 25 février :

Pacers – Mavs à 23h.

Match NBA à horaire français.

Samedi 2 mars :

Nets – Hawks à 21h.

Heat – Jazz à 23h.

Dimanche 3 mars :

Mavs – Sixers à 19h.

Celtics – Warriors à 21h30.

Wolves – Clippers à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Samedi 9 mars :

Clippers – Bulls à 22h.

Dimanche 10 mars :

Clippers – Bucks à 20h.

Hawks – Pelicans à 23h.

Heat – Wizards à 23h.

Knicks – Sixers à 23h.

Magic – Pacers à 23h.

Kings – Rockets à 23h.

Match NBA à horaire français.

Samedi 16 mars :

Rockets – Cavs à 22h.

Dimanche 17 mars :

Bucks – Suns à 18h.

Pistons – Heat à 20h.

Mavs – Nuggets à 20h30.

Magic – Raptors à 23h.

Wizards – Celtics à 23h.

Match NBA à horaire français.

Samedi 23 mars :

Knicks – Nets à 18h.

Dimanche 24 mars :

Pistons – Pelicans à 20h.

Clippers – Sixers à 20h30.

Heat – Cavs à 23h.

Match NBA à horaire français.

Samedi 30 mars :

Pelicans – Celtics à 22h.

Dimanche 31 mars :

Nuggets – Cavs à 21h30.

Match NBA à horaire français.

Samedi 6 avril :

Lakers – Cavs à 21h30.

Dimanche 7 avril :

Mavs – Rockets à 21h30.

Clippers – Cavs à 21h30.

Pacers – Heat à 23h.

Merci pour votre concentration, take note, save the date et see you soon.