Le calendrier de la saison 2023-24 vient d’être annoncé, et c’est le moment d’entourer en rouge les dates des retrouvailles entre certains joueurs et leur ancienne équipe ! Parfois cordiales mais souvent remplies d’émotions, elles sont toujours un moment particulier. Entre Marcus Smart de retour à Boston, Jordan Poole à Golden State, Bruce Brown aux Nuggets et Nick Nurse à Toronto, les comebacks seront nombreux la saison prochaine !

Marcus Smart face aux Celtics :

🔸 19 novembre à Memphis

🔸 4 février de retour à Boston

Jordan Poole face aux Warriors :

🔸 22 janvier à Golden State

🔸 27 février à Washington

Dillon Brooks face aux Grizzlies :

🔸 22 novembre à Houston

🔸 13 décembre de retour à Memphis

🔸 15 décembre à Houston

🔸 14 février de retour à Memphis

Fred VanVleet à domicile vs Toronto :

🔸 2 février

Fred VanVleet de retour à Toronto :

🔸 9 février

Bradley Beal de retour à Washington :

🔸 4 février

Bradley Beal à domicile vs Wizards :

🔸 17 décembre

Retour de Bruce Brown à Denver :

🔸 14 janvier 💍

Bruce Brown à domicile vs Nuggets :

🔸 23 janvier

Gabe Vincent de retour à Miami :

🔸 6 novembre

Max Strus de retour à Miami :

🔸 24 mars

Tyler Herro de retour à Miami :

🔸 À déterminer mdr

KD de retour à Golden State.

Versus Stephen Curry et Draymond Green.

Devin Booker qui retrouve Klay.

Chris Paul face à son ancienne équipe.

🔸 24 octobre à Golden State

🔸 22 novembre à Phœnix

🔸 12 décembre à Phœnix

🔸 10 février à Golden State

Retour d’Ime Udoka à Boston :

🔸 14 janvier

Retour de Nick Nurse à Toronto :

🔸 29 octobre

🔸 1er avril

Retour de Frank Vogel aux Lakers :

🔸 27 octobre

Retour de Quin Snyder à Utah :

🔸 16 mars

Retour de Monty Williams à Phœnix :

🔸 15 février

DeMar DeRozan et sa fille de retour à Toronto :

🔸 24 novembre chez les Raptors

🔸 18 janvier chez les Raptors

🔸 27 octobre à Chicago

🔸 30 janvier à Chicago

LeBron de retour à Miami :

🔸 6 novembre

LeBron de retour à Cleveland :

🔸 25 novembre

Kyrie Irving de retour à Brooklyn :

🔸 6 février

Kyrie Irving de retour à Cleveland :

🔸 27 février

Kyrie Irving de retour à Boston :

🔸 1er mars

Miami Heat vs Portland Trail Blazers :

🔸 27 février à Portland

🔸 29 mars à Miami

Je pose ça là…

Mais aussi

Les retrouvailles entre Tyus Jones et les Grizzlies

Samedi 28 octobre à Washington

Mardi 12 avril à Memphis

Les retrouvailles entre Grant Williams et les Celtics

Lundi 22 janvier à Dallas

Vendredi 1er mars à Boston

Les retrouvailles entre Kristaps Porzingis et les Wizards

Lundi 30 octobre à Washington

Vendredi 9 février à Boston

Dimanche 17 mars à Washington

Dimanche 14 avril à Boston

Les retrouvailles entre John Collins et les Hawks

Mardi 27 février à Atlanta

Vendredi 15 Mars à Utah

Les retrouvailles entre Russell Westbrook et les Lakers

Mercredi 1er novembre à Los Angeles chez les Lakers

chez les Lakers Dimanche 7 janvier chez les Lakers

Mardi 23 janvier à Los Angeles chez les Clippers

chez les Clippers Mercredi 28 février chez les Clippers

Les retrouvailles entre Jeff Green et les Nuggets

Dimanche 12 novembre à Houston

Vendredi 24 novembre à Houston

Mercredi 29 novembre à Denver (avec la remise de la bague)

Les retrouvailles entre joueurs et équipes sont souvent très attendues, alors on vous conseille de bien noter ces dates dans votre agenda (celui de TrashTalk, de préférence) et de préparer vos mouchoirs pour ne rien rater de ces grands moments d’émotion !