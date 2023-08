Un back-to-back est une série de deux matchs joués consécutivement, deux jours de suite. Dans une saison de 82 matchs on ne peut pas y couper, mais certaines franchises sont plus chanceuses que d’autres. On fait le point sur les back-to-back en NBA pour cette saison 2023/24 !

Gérer un back-to-back n’est pas simple, surtout en 2023 lorsqu’il faut composer avec des superstars aux contrats mirobolants et aux santés délicates, on ne dira pas de nom pour ne pas accabler Kawhi Lenard ou Anthony Davis. Lors du reveal des calendriers chacune des 30 franchises scrute donc avec attention le nombre de back-to-back que la NBA lui a octroyé pour la saison à venir, logique, histoire de râler – ou pas – au moindre petit bobo. Alors, qui jouera le plus de baquetou cette saison ? Spoiler, le programme est assez homogène :

Nombre de matchs en back to back cette saison, par équipe :

15 – Hawks, Hornets, Cavs, Pistons, Warriors, Clippers, Lakers, Magic, Kings

14 – Celtics, Nets, Bulls, Rockets, Grizzlies, Bucks, Thunder, 76ers, Suns, Blazers, Raptors

13 – Mavs, Nuggets, Pacers, Heat, Wolves,…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2023



Si vous avez checké les Lakers et les Clippers en premier c’est que vous avez lu le premier paragraphe et on vous en remercie, et pour le reste c’est donc une égalité assez parfaite pour les 30 franchises de NBA, avec un max de 15 et un minimum de 13 back-to-backs, autant de dire que le premier qui se plant cherche vraiment la petite bête comme dit tout le temps ma tante Odile. Treize BTB pour les Spurs, autant dire que Victor Wembanyama pourrait rater – au moins – treize matchs cette saison, mais pour le reste on est dans les standards des saisons précédentes et nos héros s’en satisferont bien, c’est pas non plus comme s’ils voyageaient tous en J9.

Voilà pour le nombre de back-to-backs par franchise cette saison. Alors, vous êtes dans quelle catégorie vous ? Plutôt contents ? Déçus ? Énervés ou… on s’en fout ?