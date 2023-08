Vous l’avez peut-être vu passer, on vous a compilé dans la soirée l’ensemble des matchs à heure française cette saison en NBA. Parce qu’on en a marre d’être des hiboux. Alors qui s’en tire le mieux parmi les fanbases de l’Hexagone ? Spoiler, ce ne sont pas les Spurs.

Regarder un match de basket à 2h du matin… très peu pour vous ? Parfait, la NBA continue de faire l’effort de l’internationalisation de sa marque et nous offre chaque année des matchs à des heures plus décentes. Vous êtes fans des Clippers ? Vous allez voir que vous vous en sortez mieux que ceux des Lakers. Vous êtes fans des Bulls ? Laissez-moi vous dire que 1) vous avez 50 ans et 2) il faudra être un hibou cette année encore. On fait le point ? Allez, on fait le point :

Les équipes NBA qui joueront le + à des horaires français cette saison (nombre de matchs) :

Clippers : 11

Sixers : 10

Celtics : 9

Knicks : 9

Heat : 9

Pistons : 9

Wizards : 8

Magic : 8

Bucks : 8

Cavs : 8

Nets : 8

Pacers : 7

Mavs : 7

Suns : 7

Nuggets : 7

Pelicans : 6

Thunder : 5…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2023



Les Clippers décrochent donc le pompon et les Bulls la place du concon, alors que Victor Wembanyama n’aura que 5 occasions de se montrer en prime time à Châteauroux, soit trois de moins que son poto Bilal Coulibaly. En haut du classement on retrouve logiquement des équipes de l’Est (décalage horaire oblige), sauf les Clippers donc, car il faut toujours une exception qui confirme la règle.

Des fanbases heureuses, d’autres un peu moins, et des week-ends qui s’annoncent en tout cas hauts en couleur avec une nouvelle fois un programme bien chargé et une alternative intéressante à Camping Paradis et autres bangers de TF1. Vivement la reprise, de bonne heure et de bonne humeur, sauf à Chicago !