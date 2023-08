Programme NBA 2023-24 : qui a le calendrier le plus difficile ?

La confection du calendrier NBA est toujours un casse tête pour les organisateurs, qui s’efforcent de ne pas créer d’inégalités de programme entre les équipes. Adversité, déplacements, back-to-back, tout les éléments sont pris en compte pour créer des calendriers équilibrés… ce qui n’empêche pas certains d’être plus difficiles que d’autres !

En NBA, les règles du calendrier sont les mêmes pour toutes les équipes. Sans compter les nouvelles exceptions du In-Season Tournament, chacune joue un total de 82 matchs au cours de la saison régulière. Ceux-ci sont fixés selon un fonctionnement bien précis : quatre rencontres contre les quatre adversaires de sa propre division (16 matchs), quatre rencontres contre six autres adversaires de sa conférence (24 matchs), trois rencontres face aux quatre adversaires restants de la même conférence (12 matchs), et deux matchs contre chaque adversaire de l’autre conférence (30 matchs). Le tout en disputant 41 rencontres à domicile et 41 à l’extérieur. Mais même si la formule ne bouge pas, la difficulté varie d’un calendrier à un autre. On vous explique.

La “Strength of Schedule” est calculée par Positive Residual, qui s’appuie sur plusieurs données pour déterminer la difficulté du calendrier de chaque équipe. Back-to-backs, niveau des adversaires, total de déplacements, enchaînement des matchs, altitude, … les éléments pris en compte sont nombreux et variés !

Les 10 équipes avec le calendrier NBA le + difficile cette saison :

1) San Antonio Spurs

2) Houston Rockets

3) Sacramento Kings

4) Los Angeles Lakers

5) Detroit Pistons

6) Golden State Warriors

7) Portland Trail Blazers

8) Orlando Magic

9) Los Angeles Clippers

10) Dallas…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2023

En faisant le calcul pour chaque franchise, voici le classement que l’on obtient des calendriers les plus difficiles. La plupart des équipes les moins bien gâtées se situent à l’Ouest, avec seulement deux franchises de l’Est dans le Top 10. Avant que certains crient au complot, rappelons que cet indice de difficulté n’est évidemment pas parfait, puisqu’il est difficile de prévoir le niveau qu’aura chaque équipe la saison prochaine (spoiler : certaines seront plus fortes que ce que l’on prédit, d’autres moins). Et même si les détails font la perfection, ce ne sont probablement pas 200 kilomètres parcourus en avion qui changeront les résultats d’une équipe.

Chacun fait ce qu’il veut de cette information, mais la difficulté des calendriers est une petite base pour voir quelle équipe partira avec un désavantage la saison prochaine. Point positif, cela pourra leur servir d’excuse si elles font une mauvaise saison (absolument pas).