Le calendrier de la saison NBA 2023-24 vient de sortir ! Parmi les infos importantes à retenir, le programme de la dernière journée de saison régulière, là où le suspens règne souvent aux quatre coins des Etats-Unis.

À l’approche de la fin de la saison régulière, il y a deux types de franchises en NBA : celles qui ne jouent plus rien, et celles pour qui chaque match compte. Difficile de connaître à l’avance la situation de chaque équipe, mais au cas où la vôtre ferait partie de la deuxième catégorie, voici le programme de la dernière journée de saison régulière. Elle aura lieu le 14 avril entre 19h (début des premiers matchs) et 3h30 (fin des derniers matchs).

Le programme du dernier jour de la saison régulière NBA 2023-24.

Dimanche 14 avril 2024 :

30 équipes.

15 matchs.

Tous joués entre 19h et 01h du matin. pic.twitter.com/lANmCYgiKX

Comme souvent, la plupart des rencontres opposent deux équipes de la même conférence (sauf une, et c’est plutôt logique si on fait un rapide calcul). Eh oui, la NBA aime bien rajouter un peu de piment à cette dernière journée souvent remplie de suspens. Parmi ces 15 affiches, on note plusieurs affrontements entre des équipes qui pourraient être des adversaires direct au classement : Atlanta et Indiana, Brooklyn et Philadelphie, Toronto et Miami, Chicago et New York, Denver et Memphis, Phoenix et Minnesota, Dallas et OKC ou encore les Lakers et New Orleans. On est évidemment sur de la spéculation, mais on pourrait bien avoir quelques matchs sympathiques pour bien finir la régulière !

Quelle équipe décrochera sa place au play-in au dernier moment ? Quelle franchise réussira à perdre une place au classement dans l’optique de la draft ? Quel joueur terminera sa saison régulière sur une performance mémorable ? Rendez-vous le 14 avril à partir de 19h pour le savoir, et oui, on est du genre pressé.