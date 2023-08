Le calendrier de la saison 2023-24 vient d’être annoncé, et c’est aussi l’occasion de se pencher sur le programme des nouveaux français en NBA ! Après avoir détaillé celui de Victor Wembanyama, on s’intéresse aux débuts de Bilal Coulibaly dans la Grande Ligue.

Bilal Coulibaly est le 7eme choix de la Draft 2023, et on aurait presque tendance à l’oublier. Ses débuts en NBA seront donc un événement pour nous, Français, mais aussi pour de nombreux observateurs. Hasard (ou pas) du calendrier, il disputera son premier match le 26 octobre face à… Indiana, la franchise qui l’a drafté avant de l’envoyer à Washington !

Les 10 premiers matchs NBA de Bilal Coulibaly avec les Wizards : pic.twitter.com/hjX8nRpWNm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2023

Après cela, Bilal Coulibaly et les Wizards vont avoir un programme bien chargé : déplacement à Memphis et Boston, puis réception d’Atlanta, Miami et Philadelphie, avant un premier back-to-back (Charlotte et Brooklyn) au début du mois de novembre. Autant dire que le Français va directement être plongé dans le grand bain ! Après tout, quoi de mieux pour bien saisir la difficulté d’une saison NBA ?

On ne sait pas quel rôle aura Bilal dans cette équipe de Washington, mais nul doute que ses qualités défensives vont beaucoup être utilisées par son coach Wes Unseld Jr. Et elles vont rapidement être mises à l’épreuve face à des adversaires tels que Jayson Tatum, Jimmy Butler et Mikal Bridges. Le défi est de taille, mais on a pleine confiance en notre Frenchie pour ne pas se laisser marcher dessus. Il ne faudra pas s’étonner quand les Celtics s’inclineront face aux Wizards avec un Tatum à 3/15 au tir…

On connaît les affiches des premiers matchs de Bilal Coulibaly en NBA, et le programme est costaud ! Le Français va devoir être solide pour réussir ses débuts et montrer qu’il n’est pas un Top 10 de Draft pour rien…