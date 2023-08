Le calendrier de la saison NBA 2023-24 se dévoile enfin sous vos yeux ébahis. Comme d’habitude, plusieurs grosses soirées seront au programme, notamment celle du 25 octobre 2023, avec 12 matchs au menu.

Cet exercice NBA débute officiellement le 24 octobre 2023, avec un remake des dernières finales de la Conférence Ouest entre Nuggets et Lakers en lever de rideau à 1h30 heure française, suivi d’un alléchant Suns-Warriors au Chase Center à 4h, qui permettra à Kevin Durant de retrouver ses anciens frérots. Mais parlons plutôt de cette profusion de matchs qui nous attend pour le lendemain et qui va constituer le premier “feu d’artifice” de la saison. On a quelques affiches bien pensées, on vous détaille un peu plus tout ça.

Les matchs de la 1ère vraie grosse soirée NBA, le mercredi 25 octobre.

12 matchs dont quelques bangers :

🔸 Knicks – Celtics

🔸 Banchero – Jabari Smith

🔸 LaMelo – Trae Young

🔸 Bulls – Thunder

🔸 Wemby – Doncic

🔸 Nets – Cavs avant le Paris Game

🔸 Les débuts de Scoot à L.A. pic.twitter.com/nqS9xDusiE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2023

Pour commencer, Bilal Coulibaly affrontera les Pacers, qui ont décidé de le balancer à Washington le soir de la Draft, fort possible que l’ancien Metropolitan ait entouré en rouge sang cette date. On aura également un duel qui sentira le ghetto-blaster et la cigarette froide entre les Knicks et les Celtics. Jabari Smith, troisième choix de la Draft 2022, ira quant à lui défier Paolo Banchero, qui lui a “volé” le strapontin du 1st pick à la surprise quasi générale, et qui voudra prouver que le Magic s’est trompé (spoiler : pour l’instant ça n’en prend pas le chemin).

Un peu plus tard dans la soirée, nous aurons un avant-goût du NBA Paris Game entre Cavaliers et Nets au Barclays Center, ne manqueront que Gad Elmaleh et Marc Lavoine aux premières loges. Victor Wembanyama débutera sa carrière NBA en accueillant les voisins du Texas Luka Doncic et ses Mavericks. Pour clôturer cette soirée, on assistera également aux grands débuts de Scoot Henderson à Los Angeles, il rendra visite aux Clippers parce qu’il faut y aller mollo. Sinon, il y a aussi Hawks-Hornets, Wolves-Raptors, Pistons-Heat, Pelicans-Grizzlies, Thunder-Bulls ou encore Kings-Jazz, bref un bien beau programme en ce deuxième jour officiel de NBA et, déjà, une première PLS au petit matin ?