Il est évidemment celui sur qui tous les yeux se tourneront dès la reprise le 24 octobre prochain, que ces yeux soient français, américains ou même neptunien. Lui c’est Victor Wembanyama, le géant français de 2m24, drafté en n°1 par les Spurs et qui va donc débuter dans quelques semaines sa carrière NBA. Par ici pour tout savoir sur la saison 1 de l’immense crack !

Les matchs face aux copains frenchies, ceux face à d’autres prospects très cotés, ou encore des chocs face à l’élite mondiale à son poste, ces mecs qui pourraient rappeler à notre très jeune Vic que la route est encore longue. Bref, la route de Victor Wembanyama sera semée d’embûche dès ses premiers hectomètres sur le terrain, l’occasion de faire un focus, là tout de suite, sur les principales échéances en année 1 de celui que tout le monde attend. On met ça en favori et on patiente encore quelques semaines !

Victor Wembanyama contre Bilal Coulibaly :

🔸 20 janvier à Washington

🔸 29 janvier à San Antonio

Victor Wembanyama contre Rudy Gobert :

🔸 10 novembre à San Antonio

🔸 27 janvier à San Antonio

🔸 27 février à Minnesota

Victor Wembanyama versus Nikola Jokic :

🔸 26 novembre à Denver

🔸 15 mars à San Antonio

🔸 2 avril à Denver

🔸 12 avril à San Antonio

Victor Wembanyama versus Joel Embiid :

🔸 22 janvier à Philadelphie

🔸 7 avril à San Antonio

Victor Wembanyama vs Giannis :

🔸 19 décembre à Milwaukee

🔸 4 janvier à San Antonio

Victor Wembanyama vs KD :

🔸 31 octobre à Phœnix

🔸 2 novembre à Phœnix

🔸 23 + 25 mars à San Antonio

Victor Wembanyama vs Anthony Davis :

🔸 13 + 15 décembre à San Antonio

🔸 23 février à…

Victor Wembanyama vs Rockets :

🔸 27 octobre à San Antonio

🔸 11 décembre à Houston

🔸 5 mars à Houston

🔸 12 mars à San Antonio

Victor Wembanyama vs Scoot Henderson :

🔸 28 décembre à Portland

🔸 29 décembre à Portland

🔸 26 janvier à San Antonio

Victor Wembanyama vs Chet Holmgren :

🔸 14 novembre à OKC

🔸 24 janvier à San Antonio

🔸 29 février à San Antonio

🔸 10 avril à OKC

Des dates importantes, mais en réalité chaque match des Spurs sera cette saison scruté à s’en faire péter la rétine. Est-ce que vous êtes prêt ? Il vaudrait mieux parce que ça va envoyer du très sale cette saison dans le Texas. Le Texale.