James Harden en Chine, nouvel épisode. Après ses récentes déclarations (fracassantes) à l’encontre de Daryl Morey, l’arrière pour l’instant joueur des Sixers a donné du grain à moudre à ses fans chinois en évoquant brièvement sa relation avec un pays, une communauté qui l’adore. La route vers un mariage de roi ?

Daryl Morey est un menteur, Daryl Morey ne sait pas désosser un poulet, Daryl Morey regarde C-News en cachette. A vous de retrouver quelle déclaration de James Harden est la bonne, on vous laisse CE LIEN pour vous aider, mais en tout cas la punchline de Ramesse pour son boss lors de sa tournée promotionnelle en Chine n’a laissé personne de marbre. Et au-delà des questions entourant son avenir proche, c’est son avenir tout court dont il est aussi question. Tournée en Chine, amour des Chinois à son égard, âge avancé, incertitude sur son avenir… vous nous voyez venir et les Chinois, eux, se frottent les mains si forts qu’ils font du feu avec :

“A chaque fois que je viens ici, l’amour est tellement… c’est incroyable, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que ces gens méritent que je vienne jouer ici. L’amour est toujours incroyable ici.”

A bientôt 34 ans, James Harden n’a plus toute sa carrière devant lui et malgré son manque de palmarès collectif (une finale NBA en 2012 avec le Thunder), le MVP 2018 se verrait donc sans doute bien terminer sa carrière pépère en Chine, dans un pays qui lui voue depuis fort longtemps un véritable culte. Via Adidas, via les Rockets qui ont pignon sur rue là-bas, Ramesse a construit depuis quelques années un vrai empire et déplace les foules telle une rockstar à chacune de ses venues. De là à le voir switcher plus rapidement que prévu vers un championnat pourtant infiniment moins fort que la NBA ou l’EuroLeague alors qu’il est lui-même – encore – l’un des meilleurs joueurs de la Ligue ? On est peut-être encore très loin de la vérité, JH a encore facilement quelques années de domination dans les pattes, mais ce qu’il se passe actuellement dans le football laisse peut-être la porte entrouverte à un nouveau genre d’exode en NBA…

James Harden et la Chine, un mariage qui semble finalement acté depuis toujours. Ne reste juste, désormais, qu’à parler de la date, et on pourra alors apprécier des matchs à 80 points du Barbu deux fois par semaine. Deal ?