Le programme de l’Équipe de France à la Coupe du Monde 2023

Du 25 août au 10 septembre aura lieu la Coupe du Monde de basket 2023. A Manille (Phillipines), Okinawa (Japon) et Jakarta (Indonésie), 32 équipes s’affronteront lors de deux phases de poules puis un bracket final. Le programme de l’Équipe de France ? Servez-vous, c’est juste en dessous.

Versés lors du tirage au sort dans le Groupe H, l’Équipe de France jouera ses trois premiers matchs de poule en Indonésie, à Jakarta. Le programme ? On attaque très fort, et on atterrit en douceur :

Vendredi 25 août à 15h30 : France – Canada

Dimanche 27 août à 15h30 : France – Lettonie

Mardi 29 août à 11h45 : France – Liban

Le Canada de Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, RJ Barrett et Luguentz Dort (ouche !), les Lettons avec Davis Bertans mais privés de Kristaps Porzingis, les Libanais un peu plus bas dans la hiérarchie, voilà donc les premiers adversaires des Bleus, avec évidemment la rencontre inaugurale face au Canada surlignée en rouge.

Si les Français terminent à l’une des deux premières places de ce Groupe H (encore heureux), ils resteront à Jakarta pour y disputer deux autres matchs de poule face aux deux meilleures équipes du Groupe G, les vendredi 1er et dimanche 3 septembre. Le Groupe G ? Il est composé de l’Iran, de la Cöte d’Ivoire, du Brésil et de l’Espagne – génial – et l’EDF devrait donc selon toute vraisemblance affronter la Roja et la Seleçao dans un groupe L qui sentira bon la samba et dont il faudra terminer là aussi dans les deux premières places pour se qualifier pour le tournoi final. L’adversaire potentiel de la France en quarts ? L’Allemagne, l’Australie voire la Slovénie, mais d’ici-là de l’eau aura coulé sous les ponts et Rudy Gobert aura scotché une vingtaine de joueurs différents.

Première joute le 25 août, et pas n’importe quel duel puisque l’Équipe de France affrontera une équipe du Canada composée à 90% de joueurs NBA. A noter que tous les matchs de cette Coupe du Monde seront diffusés sur BeIN Sports, et que TrashTalk sera aux commentaires des matchs des Bleus sur la plateforme de France TV si ces derniers accèdent aux quarts de finale. Autant dire que c’est une obligation.