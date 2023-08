Et de six ! L’Équipe de France a décroché sa sixième victoire en autant matchs dans cette préparation au Mondial en battant logiquement le Japon (88-70). Après une première mi-temps difficile, les Bleus ont fait la différence au retour des vestiaires en imposant une grosse intensité physique à leurs adversaires.

Le résumé vidéo du match

Malgré une affiche très déséquilibrée sur le papier, rien n’a été facile dans cette rencontre pour l’Équipe de France. Cela avait pourtant bien démarré avec un 7-0 infligé d’entrée grâce à une belle activité des deux côtés du terrain autour de Rudy Gobert. Mais lorsque le Japon a commencé à rentrer ses tirs longue distance, la physionomie du match a changé… et les Bleus se sont fait reprendre ! Il faut dire que les Nippons vivent et meurent à travers leur shoot à 3 points, en témoignent leurs 8 premiers tirs qui ont tous été pris depuis le parking.

Alley-oop entre Rudy Gobert et Evan Fournier 💯#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #JPNFRA pic.twitter.com/sCLGmUoZmz

Face à ce style de jeu inhabituel, les Français ont quelque peu déjoué. Entre manque d’intensité défensive, passivité au rebond et désorganisation offensive face aux prises à deux (voire trois) des Japonais, ils ont bafoué leur basket jusqu’à la fin du premier quart. Heureusement, la bonne entrée de Sylvain Francisco (10 points en première mi-temps) a permis d’insuffler un nouveau peps à l’attaque tricolore avant que Nando de Colo et Evan Fournier ne prennent le relais. Les Bleus ont ainsi repris une petite longueur d’avance, 45-40 à la mi-temps.

Mesdames et Messieurs, Nando De Colo 💎#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #JPNFRA pic.twitter.com/NjiZHurq9L

Au retour des vestiaires, l’Équipe de France a cherché à appuyer sur l’accélérateur. À l’image d’un gros scotch d’Evan Fournier, ils sont montés en intensité physique, mais ont continué d’être trop permissifs en défense. Derrière un Hiro Tominaga en feu (18 points au milieu du troisième quart), les Japonais sont une nouvelle fois revenus dans le match… avant de céder face à la supériorité athlétique française. Plus concentrés, les Bleus ont insisté dans le secteur intérieur en s’appuyant notamment sur un Rudy Gobert dominant pour finalement mener 70-57 à l’entame du dernier quart-temps.

Gobzilla remet le couvercle 😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #JPNFRA pic.twitter.com/7gH6Ia8uZy

Les dix dernières minutes ont été une formalité pour les hommes de Vincent Collet, qui ont tranquillement géré leur avance en continuant d’insister dans la raquette. Le résultat acquis, le sélectionneur s’est même permis de faire tourner en fin de match en donnant du temps de jeu à Yoan Makoundou, Vincent Poirier et Isaïa Cordinier. Score final, 88-70 !

Malgré une victoire finalement assez large, il n’y a pas que du positif à tirer de ce match, notamment en défense. Les Bleus ont longtemps été trop passifs, laissant trop de rebonds et de points “faciles” aux Japonais. On attendait plus de fermeté et d’intensité défensive face à une équipe adverse bien inférieure, mais il a fallu attendre longtemps avant de voir nos Français faire la différence. Ils ont néanmoins su resserrer la défense lorsque c’était nécessaire pour creuser l’écart.

The Arrow ne rate jamais sa cible 🏹#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #JPNFRA pic.twitter.com/cLVxRHBqEh

De l’autre côté du terrain en revanche, la France a déroulé son basket derrière le trio Gobert (16 points) – De Colo (14 points) – Francisco (14 points). On note aussi le bon match de Yakuba Outtara, titulaire à la place d’un Nicolas Batum laissé au repos. Avec un total de 88 pions inscrits et au moins 20 dans chaque quart-temps, les Bleus ont fait preuve d’une belle régularité offensive. De bonne augure pour la suite !

Ça fait donc 6/6 pour l’Équipe de France, qui continue sa préparation “parfaite”. Dernier rendez-vous avant le début du Mondial : dimanche matin à 6h face à un tout autre adversaire, l’Australie !