Coupe du Monde 2023 : le profil complet de Terry Tarpey

On entre dans la dernière ligne avant le début de la Coupe du Monde, et l’attente se fait de plus en plus longue. Pour patienter avant le début des hostilités, on vous propose le portrait des douze hommes qui vont fièrement représenter la France pendant ce Mondial 2023. Focus sur le hustler n°1 des Bleus, monsieur Terry Tarpey. Nom : Tarpey

Prénom : Terry

Age : 29 ans

Taille : 1,95m

Poids : 95 kg

Poste : Ailier

Surnom : Double T, TT, Terry T, Terry Tarpin, Terry Parpaing (rayez les mentions inutiles)

Sur le CV : Denain-Voltaire, Le Mans, Monaco (depuis cet été)

Palmarès en EDF : Médaillé d’argent à l’Euro 2022 C’était la belle histoire de l’Équipe de France l’été dernier. Invité surprise de la liste de Vincent Collet, Terry Tarpey a été l’un des héros français de l’Euro 2022. Pendant plus d’un mois, il a joué son rôle de soldat à la perfection, apportant la fraicheur, l’énergie et la rage de vaincre dont n’importe quelle équipe a besoin pour gagner des matchs. Aussi actif sur le terrain que discret en dehors, il est rapidement devenu l’un des chouchous du public français. Pourtant, l’ailier ne de destinait pas vraiment à porter le maillot bleu un jour.

Né en France, c’est en effet aux Etats-Unis qu’il grandit et fait ses gammes basketballistiques. Il évolue pendant quatre ans à la fac de Williamsbourg en CAA (championnat universitaire affilié à la NCAA), dont il est élu défenseur de l’année en 2015 et 2016. Automatiquement éligible à la draft 2016, il n’est pas sélectionné et fait alors son retour en France. Il signe son premier contrat pro avec Denain-Voltaire en Pro B, avant de découvrir la première division du Championnat de France avec Le Mans la saison suivante.

Tarpey devient rapidement un joueur majeur de l’effectif par sa précieuse présence défensive et son hustle à toute épreuve. Dès sa première saison sous les couleurs mancelles, il est sacré champion de France. Le symbole d’une intégration réussie et d’une capacité d’adaptation hors-norme. Depuis, l’ailier enchaîne les saisons avec une grande régularité. Il sort de sa meilleure en carrière avec une moyenne de 8,9 points, 4,8 rebonds, 3,4 passes, 1,5 interception, le tout à 50% au tir dont 45,3% de loin. Vous avez dit complet ?

c’est à l’été 2022 qu’il se révèle véritablement et intègre la liste des Bleus pour l’Euro. Son excellente défense et sa polyvalence ont convaincu Vincent Collet de lui réserver une place au sein du groupe France… et le sélectionneur ne l’a pas regretté puisque Les belles performances de Terry lui ouvrent les portes de l’Équipe de France en novembre 2021 à l’occasion des qualifications pour la Coupe du Monde. Après des débuts convaincants,. Son excellente défense et sa polyvalence ont convaincu Vincent Collet de lui réserver une place au sein du groupe France… et le sélectionneur ne l’a pas regretté puisque TT a été l’un des Français les plus performants tout au long de la compétition.

“Il est important parce qu’il fait les choses que les autres ne font pas : il prend les rebonds, il dévie les passes, il fait des interceptions, il défend dur, fait des coupes… Il est très bon aussi pour notre équilibre offensif. C’est pour ça qu’il a obtenu ce ticket. Quand on a débuté le camp il y a six semaines, je ne savais pas moi-même qu’il serait à ce point important. Je l’ai découvert en même temps que vous.” – Vincent Collet au sujet de Terry Tarpey en 2022

C’est donc de manière logique que Terry fait partie de douze Bleus qui défendront les couleurs tricolores à la Coupe du Monde. S’il a été plutôt discret lors des matchs de préparation, nul doute qu’il sera au rendez-vous pour amener sa bonne défense, son énergie, son hustle et son accent ricain à une Équipe de France qui aura bien besoin de son apport sur les lignes extérieures.

Le Top 5️⃣ de Terry Tarpey avec les Bleus : 💪🔒💯 1️⃣ Un poster dunk mémorable sur Cedi Osman 💥#TeamFranceBasket x @Taarpey | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/5EkAFzVyXo — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 13, 2023

Source : FIBA