L’intersaison NBA continue de battre son plein en ce mois d’août. Et qui dit intersaison dit podcasts, interviews et déclarations des joueurs qui profitent de leurs vacances pour s’exprimer auprès des médias. Récemment, c’est Bam Adebayo qui s’est rendu chez Playmaker pour entamer (bien en avance) sa campagne électorale au titre de Défenseur de l’Année.

Depuis plusieurs saisons, Bam Adebayo fait partie des meilleurs pivots de la ligue et est surtout l’un des plus performants des deux côtés du terrain. Il l’a prouvé à maintes reprises en régulière et également en Playoffs, où il a atteint les Finales de Conférence avec le Heat trois fois sur les quatre dernières années. Au printemps 2023, il a dominé la plupart de ses match-ups et n’a pas été ridicule face au MVP des Finales Nikola Jokic.

Malgré ses bons résultats collectifs en postseason, ses deux sélections au All-Star Game et ses quatre sélections au sein de la All-Defensive Second Team, Bam a encore soif de récompense. Il veut gagner et obtenir la reconnaissance de tout le travail qu’il abat au service de son équipe. Comment ? En remportant le titre de Défenseur de l’Année.

Tout le monde regarde toujours la dernière colonne [de la boxscore], ‘Combien de points a-t-il marqué sur ce match ?’ Et les gens oublient que l’autre côté du terrain existe à cause de tout ce business d’entertainment. Pour moi, c’est juste une question de volonté, de passion, de mentalité. […] Je veux remporter le titre de Défenseur de l’Année juste pour avoir la récompense en ma possession”. – Bam Adebayo au micro du média Playmaker (via NBC Sports)

Bam Adebayo DPOY, c’est loin d’être sur une hérésie. Le bonhomme règne sur l’une des meilleurs défenses de la ligue sur les dernières saisons, fait systématiquement partie du deuxième cinq majeur défensif de la NBA depuis quatre ans et se place souvent dans la course au trophée de Défenseur de l’Année. Capable de switch sur tous les postes comme de protéger son cercle, il est l’un des défenseurs les plus polyvalents de la ligue. Mais il doit encore passer un cap s’il veut décrocher la prestigieuse récompense.

Que manque-t-il à Bam pour aller chercher le DPOY ? Au niveau du talent et de l’investissement, pas grand chose. Il n’a d’ailleurs pas oublié de rappeler à quel point il avait travaillé dur pour en arriver là. Si l’on s’intéresse à sa candidature de la saison dernière, c’est plutôt d’un point de vue statistique – un élément très important pour les votants – que le pivot du Heat pêche. Une rapide comparaison avec le vainqueur du trophée, Jaren Jackson Jr., le montre.

Là où Adebayo n’affichait une moyenne que de 0,8 contre par match (assez peu pour un protecteur de cercle de son niveau), Jackson Jr. atteignait les 3. Même quand on s’intéresse au stats avancées, Bam était un cran en-dessous avec 0,9 de plus/minus défensif contre 3. Et même collectivement, JJJ dirigeait la meilleure défense de la ligue (Memphis) pendant que celle de Miami n’était “que” septième. Bref, on ne va pas se lancer dans une longue étude chiffrée, mais c’est clairement sa production statistique qui fait pour l’instant défaut au pivot du Heat dans sa candidature au Défenseur de l’Année.

Il n’en reste pas moins que Bam Adebayo est un joueur calibre DPOY et qu’il ne lui manque pas grand chose pour y prétendre. Mais avec une concurrence encore rude la saison prochaine, il va devoir encore step-up s’il veut être récompensé de son travail défensif.

