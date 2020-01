Jimmy Butler voit Bam Adebayo aller au All-Star Game : deux étoiles à Miami cette année ?

Alors qu’il n’a lui-même pas encore été sélectionné pour aller au All-Star Game, Jimmy Butler voit déjà un autre représentant du Heat y aller avec certitude : Bam Adebayo. Comme à l’époque de LeBron et Wade, Miami peut-elle se voir doublement représenter au match des étoiles ?

Alors que les noms des remplaçants de la rencontre tomberont dans la nuit de jeudi à vendredi, Jimmy, lui, voit déjà son coéquipier être sélectionné au All-Star Game. Bam a pour lui les stats collectives, un impact certain en tant que lieutenant au Heat et un nom qui détonne. En tournant à 16 points à 59% aux tirs, 10,4 rebonds et 4,8 passes décisives, il joue un rôle capital dans le bilan de son équipe. Et cette année, il y en a des victoires, puisque le Heat complète le podium de l’Est avec les Raptors. Adebayo est un joueur précieux dans le collectif d’Erik Spoelstra. Il l’a encore démontré dernièrement en réalisant un triple-double face au Magic, le second du Heat est un joueur complet. S’il n’est pas le seul prétendant au banc du All-Star Game, à Miami en tout cas, coach Rico est convaincu que son protégé mérite sa place, et il n’est pas le seul. Un joueur avec un impact des deux côtés du terrain et une intelligence de jeu certaine, comme Hassan Whiteside avant lui , c’est le genre de profil qu’il est impossible de ne pas sélectionner pour son coéquipier Jimmy Butler. Et il ne le pense pas à moitié au micro de Tim Bontemps d’ESPN.

« Il sera All-Star, il n’y a aucun doute. »

Pour lui, la paire se retrouvera définitivement à Chicago dans le match des plus grands. Enfin, si Jimmy n’est pas boudé chez les remplaçants comme il l’a été chez les titulaires. Et après tout, retrouver deux représentants du Heat serait loin d’être un blasphème. Dans une Conférence Est un peu moins chargée du côté du frontcourt, dont fait partie Adebayo, le joueur figure parmi les tous meilleurs. Au-dessus de lui, évidemment, son coéquipier Jimmy Butler. Sinon, les discussions sont ouvertes avec des joueurs comme Jayson Tatum ou Domantas Sabonis par exemple. En termes d’image ensuite, avec une première saison en tant que titulaire, son énorme progression et sa polyvalence dans le jeu, le jeune joueur est sous le feu des projecteurs. Pour une sélection qui mise à la fois sur le niveau de jeu sur le parquet, le profil et le scénario, Bam fait un candidat plus que probable. À voir maintenant ce qu’en pensent les têtes pensantes des teams de Giannis et LeBron, car le dernier mot sera aux coachs. Si la prophétie du grand Jimmy venait à ne pas à se réaliser, en continuant de progresser comme il le fait cette année, il ne fait aucun doute que la sélection d’Adebayo ne saurait tarder.

Si pour Jimmy, la sélection de son coéquipier ne fait absolument aucun doute, on se permet d’en être un peu moins certains, mais une chose est sûre ça serait loin d’être du vol. Rendez-vous dans la nuit de jeudi pour donner ou non raison au franchise player de Miami.

