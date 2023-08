Jamal Murray officiellement forfait pour la Coupe du Monde

C’était pressenti depuis un petit moment déjà et le joueur l’avait lui-même anticipé en interview… Jamal Murray ne disputera pas la Coupe du Monde avec le Canada.

Si les Lettons ont vu ce matin le ciel leur tomber sur la tête avec l’annonce bien que pressentie également du forfait de Kristaps Porzingis, le Canada déplorera également durant la Coupe du Monde l’absence d’une star NBA et pas n’importe laquelle, celle de Jamal Murray. Il y a quelques jours, le General Manager de la sélection Rowan Barrett avait annoncé que le staff et le joueur ne prendraient aucun risque avec le champion NBA 2023, lui qui sort d’une saison bieeeeen longue, consécutive elle-même à une longue période d’absence due à une grave blessure. En d’autres termes ? On ne joue pas avec le feu, surtout avec une telle star, surtout quand sa franchise rode, pas loin, avec le poing serré et les contrats d’assurance prêts à être dévorés :

“Quand je suis arrivé au training camp, je voulais voir comment mon corps répondrait après cette longue saison et si j’étais capable d’être au niveau physique requis pour une compétition de très haut niveau comme la Coupe du Monde. En accord avec le staff médical et l’équipe, il est clair que j’ai besoin de plus de temps de repos et j’ai donc pris la difficile décision de ne pas participer à ce tournoi. C’est toujours un rêve pour moi de représenter le Canada aux Jeux Olympiques et d’ici-là je supporterai l’équipe à chacune de ses étapes vers cet objectif.” – Jamal Murray

La saison de Jamal Murray s’arrête donc sur un titre de champion NBA avec les Nuggets, on a vu pire. Bon repos champion, et le Canada devra donc faire sans son sniper, malgré la présence – encore – d’un roster impressionnant notamment sur les lignes extérieures. Pêle-mêle ? Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, RJ Barrett et Dillon Brooks, ça attaque dur et ça défend fort, et ça jouera au passage l’Équipe de France le 25 août pour le premier match de poule de cette Coupe du Monde. Là où l’on se dit, tout chauvinisme sorti, que c’est plutôt une bonne chose que Jamal Murray prenne un peu de repos.