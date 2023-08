Coupe du Monde 2023 : le profil complet de Moustapha Fall

A huit jours du début de la Coupe du Monde 2023, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter sur le toit du Monde le 10 septembre prochain. On se penche aujourd’hui sur le profil de… Moustapha Fall. Big Mouss sera encore au relais de Rudy Gobert un élément de base dans le secteur intérieur des Bleus pendant ce Mondial.

Nom : Fall

Prénom : Moustapha

Age : 31 ans

Taille : 2m18

Poids : 124kg

Poste : Pivot

Surnom : (Big) Mouss

Sur le CV : Poitiers, Monaco, Antibes, Chalon, Sakarya, Lokomotiv Kuban, Ankara, ASVEL, Olympiakos.

Palmarès en EDF : Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Un train peut en cacher un autre… Derrière les 2m16 de Rudy Gobert, voici les 2m18 de Moustapha Fall. L’intérieur de l’Olympiakos depuis 2021 a un parcours plutôt atypique puisqu’il ne démarre le basket qu’à l’âge de… 17 ans ! Formé a Poitiers, il rejoint Monaco (alors tout juste promu en Pro B) en 2014 avant de voguer sur la French Riviera à Antibes. Il quitte le soleil et la côte d’Azur pour rejoindre Chalon où il se révélera véritablement en devenant meilleur défenseur, contreur, dunkeur et dératiseur de la saison 2016-17.

On se dit alors que Mouss va rejoindre un top club, ça tombe bien car Barcelone lui fait du rentre-dedans. Que nenni ! Fall décide, à la surprise générale de rejoindre Sakarya en Turquie. Un choix étonnant, et peu convaincant puisque Fall quitte rapidement la Turquie pour le Lokomotiv Kuban (Russie) où il connait une saison galère avec une mauvaise pubalgie qui ne lui permettra pas d’exprimer son plein potentiel. Après un retour en Turquie à Ankara, Big Mouss revient en France en 2020, il rejoint l’ASVEL et retrouve son vrai niveau. A l’Olympiakos depuis 2021, il s’est imposé au fil du temps comme un élément important de l’équipe du Pirée devenant même l’un des pivots les plus dominants d’EuroLeague.

En sélection, Mouss était de l’épopée bleue à Tokyo où la France a brillamment décroché une médaille d’argent. Dans l’équipe depuis 2017, il s’est imposé comme une pièce maitresse du secteur intérieur français avec Rudy Gobert. Précieux pendant la phase qualificative où il était souvent titulaire, Mouss a aussi martyrisé pas mal de défenseurs avec un jeu au poste agressif en préparation (coucou le Venezuela). Dissuasif au possible sous le cercle il distribue les contres comme des hosties un dimanche matin à l’église. Sa présence physique et son apport défensif indéniable à l’intérieur seront précieux pendant cette Coupe du Monde.

Capable également de créer du jeu dos au panier avec une qualité de passe rare pour un joueur de sa taille, Moustapha Fall possède un profil (vraiment) très complet et particulièrement intéressant dans le système de jeu mis en place par Vincent Collet. Élément particulièrement souriant dans le vestiaire Mouss est aussi un vrai plus pour le groupe France. En bref, une pièce maitresse de cet effectif bleu très complet.

Source : FFBB, Wikipédia.