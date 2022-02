James Harden out au moins jusqu’au All-Star Game : pas de match des étoiles pour le Barbu, et des débuts aux Sixers qui se font attendre

On pensait que James Harden pouvait potentiellement faire ses grands débuts avec les Sixers demain contre Boston, mais il faudra patienter un peu plus longtemps pour voir le Barbu évoluer sous ses nouvelles couleurs. Combien de temps ? Rien n’a été défini pour l’instant, mais au moins jusqu’au All-Star Break du week-end prochain.

James Harden avec Joel Embiid, ce n’est pas pour tout de suite. Ramesse n’est visiblement pas encore dans les bonnes conditions physiques pour retrouver les parquets selon Tim Bontemps d’ESPN. Ce dernier annonce effectivement que le Barbu est toujours en train de soigner son bobo à l’ischio et qu’il ne participera ni aux deux prochains matchs de Philly – contre Boston et Milwaukee – ni au All-Star Game du dimanche 20 février à Cleveland. Pour rappel, l’ancien copain de Kevin Durant et Kyrie Irving a manqué les cinq derniers matchs de Brooklyn avant de se faire transférer, des absences pour blessure que certains considéraient comme douteuses au vu des nombreuses rumeurs qui entouraient James avant la NBA Trade Deadline. Il faudra désormais attendre jusqu’au vendredi 25 février minimum et un match entre les Sixers et les Timberwolves pour espérer assister aux grands débuts d’Harden. Kyle Neubeck de PhillyVoice nous précise que la Barbe va continuer à s’entraîner durant les jours à venir pour monter en puissance en vue de son retour, lui qui a notamment lâché quelques shoots avec Tyrese Maxey ce lundi. Ce n’est qu’après la trêve du match des étoiles qu’on aura une nouvelle update sur l’état de santé de James Harden, même si plusieurs questions sur le sujet devraient lui être posées demain lors de sa conférence de presse d’intronisation.

Harden and Maxey getting off the dribble threes up pic.twitter.com/DWhPqxqL7f — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 14, 2022

Mais en attendant, la grande question qui se pose c’est : qui va remplacer l’arrière au All-Star Game de dimanche ? Malgré une première partie de saison pas top aux Nets, le Barbu a sans surprise été sélectionné par les coachs de l’Est et le commissionnaire Adam Silver va désormais devoir trancher pour nommer un remplaçant, comme il l’avait déjà fait pour combler les absences de Kevin Durant (LaMelo Ball) et Draymond Green (Dejounte Murray). Plusieurs noms nous arrivent immédiatement en tête, comme celui de Jarrett Allen. Déjà en course avec LaMelo pour remplacer KD, le pivot à la coupe afro évoluant à Cleveland semble avoir de bonnes chances pour prendre la place d’Harden. Les Cavaliers sont sur le podium de l’Est à la surprise générale et Allen est l’une des grandes raisons à cela. Le voir avec Darius Garland lors du match des étoiles – à Cleveland qui plus est – serait une juste récompense. Autre nom qu’on peut mentionner, celui de Pascal Siakam, qui évolue véritablement à un niveau All-Star depuis quelques semaines aux côtés de Fred VanVleet chez des Raptors performants. Sinon, pourquoi pas du Jaylen Brown, du Miles Bridges, du Jrue Holiday ou encore du Tyler Herro ? Le grand chauve a le choix, à lui de bien réfléchir avant de trancher.

Pas de James Harden avant fin février, pas de James Harden au All-Star Game, voilà qui va couper la mauvaise langue de Charles Barkley (ou pas d’ailleurs). Y’a plus qu’à surveiller les annonces de la NBA à présent pour voir qui remplacera le Barbu au match des étoiles, et attendre patiemment les grands débuts de Ramesse avec sa nouvelle équipe.

Source texte : ESPN, PhillyVoice, Marc Stein

The Sixers say James Harden is out through the All-Star break as he continues to rehabilitate his left hamstring, and that he won’t play in the All-Star Game. — Tim Bontemps (@TimBontemps) February 14, 2022

James Harden is out through All-Star break (rehabilitation, left hamstring). In the interim, he will continue his treatment and on-court training. Harden will not participate in Sunday’s NBA All-Star Game and an update on his playing status will be provided following the break — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 14, 2022