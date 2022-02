Programme NBA : après la mini-soirée d’hier, c’est le retour des choses sérieuses avec neuf matchs dont un énorme Knicks – Thunder

Alors que toute l’Amérique avait les yeux rivés sur Los Angeles hier avec le Super Bowl, la NBA reprend son rythme habituel ce soir avec pas moins de neuf matchs au menu. Bon, on vous prévient, y’a pas vraiment d’affiche XXL au programme, mais on devrait quand même bien s’amuser.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 14 FEVRIER

1h : Wizards – Pistons

1h30 : Nets – Kings

1h30 : Knicks – Thunder

2h : Bulls – Spurs (sur beIN Sports 4)

2h : Bucks – Blazers

2h : Pelicans – Raptors

3h : Nuggets – Magic

3h : Jazz – Rockets

4h30 : Clippers – Warriors (sur beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Pelicans – Raptors (2h) : l’affiche ne fait peut-être pas rêver dit comme ça, mais c’est probablement la plus intéressante de la soirée. Les Pels se ramènent désormais avec un duo Brandon Ingram – C.J. McCollum plutôt prometteur, surtout que ce dernier a planté 36 points dès sa deuxième apparition avec sa nouvelle équipe. BI est lui plus discret depuis l’arrivée de C.J., mais très vite le tandem pourrait tourner à plein régime. En parlant de « tourner à plein régime », les Raptors ont remporté huit de leurs dix derniers matchs (dont huit de suite avant la défaite d’un petit point contre Denver) et squattent désormais la septième place de l’Est, juste derrière Boston. Pascal Siakam, Fred VanVleet et Cie sont vraiment difficiles à prendre depuis quelques semaines et ça risque donc d’être tendu pour NOLA. Aux Pels de prouver qu’ils peuvent manger du Dino.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Il fut un temps où Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden jouaient ensemble sur le parquet du Barclays Center. Aujourd’hui, on a droit à Cam Johnson – Kessler Edwards – Day’Ron Sharpe.

Vous pensez que les Knicks peuvent battre le Thunder à la maison ? Non parce qu’on a des doutes nous…

DeMar DeRozan face à son ancienne équipe, quelque chose nous dit qu’il va encore passer la barre des 35 pions en sifflant.

Bucks – Blazers, autant dire que ça peut faire très mal pour Portland.

Le Jazz accueille les Rockets. Vous vous rappelez du scénario du dernier match entre ces deux équipes ? Kevin Porter Jr. avait mis une énorme clim chez les Mormons.

Duel californien pour finir, parfait pour ceux qui veulent rester dans l’ambiance du Super Bowl.

Après la petite soirée NBA d’hier, on reprend les choses sérieuses dès cette nuit. Alors on se donne rendez-vous à une heure du matin pour rester ensemble jusqu’aux alentours de 7h, parce que c’est la vie qu’on a choisie !