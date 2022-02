Le pari NBA du jour : 375€ à gagner en misant sur De’Aaron Fox qui guide les Kings à la victoire face aux Nets

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 14 février, c’est un joli programme que nous offre la NBA avec neuf matchs au menu. Et qui dit joli programme dit opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Wizards (1,59) – Pistons (2,45)

01h30 : Nets (2,15) – Kings (1,75)

01h30 : Knicks (1,20) – Thunder (4,80)

02h00 : Bulls (1,62) – Spurs (2,35)

02h00 : Bucks (1,13) – Blazers (6,60)

02h00 : Pelicans (2,30) – Raptors (1,64)

03h00 : Nuggets (1,13) – Magic (6,40)

03h00 : Jazz (1,07) – Rockets (9,80)

04h30 : Clippers (2,95) – Warriors (1,43)

Le pari qu’on sent bien

Les Kings gagnent chez les Nets avec un De’Aaron Fox à au moins 20 points (2,50) : vainqueurs de leurs deux matchs depuis l’arrivée de Domantas Sabonis à la trade deadline, les Kings veulent faire la passe de trois ce soir. Et ça tombe bien, ils vont rencontrer une équipe de Brooklyn qui reste sur 11 défaites consécutives et qui est évidemment privée de Kevin Durant, Kyrie Irving (le match se joue à New York) et James Harden, récemment parti vers d’autres cieux. Logiquement, ça devrait le faire, surtout si De’Aaron Fox continue sur sa belle dynamique actuelle. Le Renard reste sur trois perfs consécutives à au moins 26 points depuis son retour après plusieurs matchs d’absence. Victoire des Kings + Fox à 20 points minimum, ça nous offre une cote très intéressante à 2,50.

Le combiné à tenter

Victoire des Bulls + Kyle Kuzma distribue au moins 5 passes décisives (2,51) : sur trois victoires consécutives, les Bulls ont repris leur chemin en avant sous l’impulsion d’un DeMar DeRozan tout simplement énormissime en ce moment. L’arrière enchaîne les cartons offensifs et y’a des chances qu’il refasse le coup contre son ancienne équipe de San Antonio. Avec un DMDR à ce niveau, les Taureaux devraient ainsi l’emporter malgré les absences (Zach LaVine, Alex Caruso, Lonzo Ball, Derrick Jones Jr., et potentiellement Javonte Green). Ensuite, on a bien envie de compter sur les qualités de playmaker de Kyle Kuzma. Entre les blessures et les récents départs à Washington, l’ancien joueur des Lakers a pas mal de responsabilités et cumule pas moins de 17 passes décisives sur ses deux derniers matchs (Brooklyn et Sacramento). Face à la faible défense des Pistons, Kuzma pourrait encore une fois bien distribuer.

Une petite folie pour finir ?

Donovan Mitchell marque au moins 30 points contre les Rockets (3,25) : tournant à plus de 24 points depuis son retour, Spida est plutôt bien revenu même s’il reste sur deux perfs moyennes au scoring. Mais contre Houston, pire défense NBA, il pourrait bien exploser. Et en plus la cote est sympa.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

