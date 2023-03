Nuit courte mais sympathique à venir en NBA. En attendant le vrai play-in, une possible preview sera délivrée ce soir à 4h entre les Warriors et les Pelicans. À l’Est aussi, il y a des matchs importants pour le classement comme celui opposant les Raptors et le Heat.

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Celtics

1h30 : Hawks – Cavaliers

1h30 : Raptors – Heat

2h : Grizzlies – Magic

2h : Thunder – Hornets

4h : Warriors – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

Warriors – Pelicans (4h) : Preview d’un potentiel match de play-in cette nuit à 4h entre les Warriors et les Pelicans. Match très important pour le classement puisqu’il oppose le 7e (Golden State avec 39 victoires – 37 victoires) au 8e (la Nouvelle-Orléans avec 38-37), avec seulement une victoire d’écart. D’autant plus qu’il ne faut pas oublier la concurrence (Lakers, Thunder, Mavericks), qui pousse toujours au portillon et saisit les premières occasions pour rabaisser les autres.

Sur le terrain, pas d’absents inhabituels des deux côtés. Mis à part les Zion Williamson, Jose Alvarado, Andre Iguodala et Andrew Wiggins, tout le monde joue. À noter que les Warriors seront à domicile et donc en mode ON comme nous le montre leur saison. Malgré tout, il y a une vraie carte à jouer pour NOLA, qui reste sur cinq victoires de suite. En tout cas, ça risque d’envoyer de sacrées bombes à trois points entre les Splash Bros, Trey Murphy III, Brandon Ingram et C.J. McCollum chauds en ce moment de loin. Bref, match immanquable de la Conférence Ouest.

# À SUIVRE ÉGALEMENT