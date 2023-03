Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Bradley Beal is under police investigation after a postgame incident with a fan in Orlando who claimed to have lost a bet, according to police documents obtained by ESPN. https://t.co/I5OQyCUPMw

— ESPN (@espn) March 28, 2023