Combien de franchise players y a-t-il en NBA aujourd’hui ? Apéro TrashTalk

Vous aimez les gros débats ? Ça tombe bien, on en a un pour vous ce soir : le nombre de franchise players dans la NBA actuelle. Un sujet bien fat qui vaut très clairement un Apéro TrashTalk.

Dans le jargon NBA, on parle souvent de la notion de “franchise player”. Mais c’est quoi vraiment un franchise player ? Est-ce qu’il y a plusieurs types de franchise player ? Est-ce qu’il y a plusieurs niveaux de franchise player ? Sur quels joueurs peut-on construire aujourd’hui pour espérer gagner un titre ? Qui est absolument indiscutable ? Vous l’avez compris, les questions sont nombreuses sur le sujet, des questions qui méritent de vraies discussions alors que les Playoffs NBA vont bientôt démarrer. Ainsi, on s’est posés dans les poufs pour échanger pendant plus d’une heure, avec passion comme d’habitude. Spoiler : critères, analyses fines et hexpertise sont de mise dans cet Apéro !

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !