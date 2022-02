En NBA aussi on fête la Saint-Valentin : focus sur les plus belles romances de la Ligue, quand basket rime avec amour

Nous sommes le 14 février et comme vous le savez, le 14 février c’est jour de Saint-Valentin. Et en NBA aussi on célèbre la fête des amoureux. La preuve avec ces belles romances qui caractérisent aujourd’hui notre ligue préférée, qu’elles soient de longue date ou toute récentes. Vive l’amour !

Je ne sais pas vers où je vais. Mais je sais que quand ta main serre ma main, je suis sur le bon chemin.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/5PP0UwS8kN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Quand je te vois, ce n’est pas la gravité qui me maintient au sol. C’est toi.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/z4bGw8raYY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/Vv2a3BbSTA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Telle une étoile filante, je ne te vois qu’un court instant. Mais il me suffit de ces quelques secondes pour me rappeler la beauté de ton existence.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/Rd2EAHTTz7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Si chaque défaite disait un mot d’amour, je perdrais chaque jour te dire combien je t’aime.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/bYLIg9z0XF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Nous venons à peine de nous rencontrer. Et nous prendrons le temps de mieux nous connaître. Mais j'ai déjà le sentiment que notre histoire peut s'écrire au présent et au futur. Avec toi, j’y crois.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/lctdqo9uGy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Pour toi, je construirai la muraille de Chine s’il le faut. Pour toi, je bâtirai le plus grand des temples afin de t’exprimer tout mon amour.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/eZ3M0EsOrx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Mon cœur était fermé, tu es devenu mon vaccin. Pour toi je parcourrai la Terre entière, de gauche à droite, et du soir au matin.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/QkVQMDFhnu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Pour toi je dessinerai tous les systèmes imaginables, afin de t’expliquer par A + B que notre amour C nous deux.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/NiOF4Py9Vx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022

Quand tu es loin de moi, malgré la distance ce n’est qu’à toi que je pense. Chacune de mes pensées est dirigée vers toi, je t’aime.#JoyeuseSaintValentin pic.twitter.com/ZRUNjThly2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2022