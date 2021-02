La Saint-Valentin existe aussi (surtout) pour les fans de NBA : tu ne sais pas quoi offrir à Chouchou aujourd’hui ? Allez zou, on te donne quelques idées

Ah le 14 février, ce jour si spécial lors duquel tu te rends compte à quelle catégorie de personnes appartient ton conjoint. Peut-être est-il du genre à filer en douce au village pour déposer avant même ton réveil un magnifique bouquet de roses, peut-être que madame a prévu, comme toujours, de t’offrir ce maillot City Edition des Spurs que tu affectionnes tant, mais peut-être aussi qu’il te lâchera à l’apéro un vil « tu t’appelles Valentin ? Non ? Alors c’est pas ta fête » avant – évidemment – de roter et de se resservir un Ricard.

Si la troisième catégorie vous dit quelque chose on ne peut plus rien pour vous, ou alors cette situation vus convient et dans ce cas tant mieux pour vous, mais si vous êtes plutôt du genre petits cadeaux mignons mais que cette année… le manque de temps et/ou un amour qui s’érode vous ont poussé à l’oubli, voici en last minute quelques idées qui pourraient sauver votre journée. Ou pas hein, allez… ça passe ou ça casse.

Au Garden il existe un homme qui s’appelle Rose, et un bouquet de roses dans un garden ça a quand même de la gueule. N’hésitez plus, cette mixtape du MVP 2011 ravivera votre amour pour quelques mois au moins, en attendant le prochain buzzer beater de Derrick… en Playoffs.

Vous connaissez la bromance entre Tobias Harris et Boban Marjanovic ? Franchement, ça donne envie de fonder une famille ou, au pire, d’adopter un chaton tout mignon.

Rien ne vaut une belle promesse. Ainsi, vous pouvez déjà assurer à votre chéri(e) que ce soir le Sunday Night Live pourra bien attendre, et qu’à la place vous lui proposez une belle bouse de type Dirty Dancing. Astuce pour les vrais, proposer de lui servir une coupelle de glace et en profiter pour checker votre TTFL, parce que Jayson Tatum sur les Wizards c’est quand même plutôt safe.

On parlait de vidéo un peu plus haut, alors si vous voulez instaurer un climat plein d’émotion dans votre couple tout en vous nourissant de NBA, optez pour le triptyque Mamba Day, retrait de maillot de Tony Parker, retour de Paul Pierce au TD Garden. Si Madame ou Monsieur ne verse pas un millimètre de larmes c’est qu’il (ou elle) n’a tout simplement pas de cœur

Dans un autre style, avec moins de larmes mais tout autant de frissons, un petit best-of spécial Chouchou 2016 ne fera pas de mal à une libido en friche. Testé par nos soins, on vous jure que ça marche du tonnerre.

Technique de professionnel mais technique certifiée pleine de réussite si ça passe, connectez-vous ce soir à l’appli permettant d’apparaitre sur les écrans des salles NBA et faites passer un message à votre douce ou votre doux. Un cœur, un marry me ou même une grimace, difficulté premium mais effet garanti.

Vous avez du mal à faire comprendre à Madame ou Monsieur que le love est essentiel dans la vie ? Tiens, montrez lui donc la vidéo ci-dessous, histoire de lui faire comprendre jusqu’où on peut aller quand on fait la guerre et pas l’amour.

La plus belle des preuves d’amour en ce 14 février ? Lâchez votre téléphone, lâchez votre PC, lâchez votre télé, à moins de regarder Faustine Bollaert ou le grand prix de Moto GP pour lui faire plaisir, oui les lieux communs ont la vie dure. Rarement ces dernières années un 14 février n’a pas été synonyme de jour de match du PSG en Champions’s League et ça fait donc cinq ans que chaque année vous préférez voir des parisiens se faire monter en l’air par toute l’Europe au lieu de vous occuper de Madame (Monsieur) ? Please, profitez, parlez-vous, regardez-vous, jouez au Monopoly même, mais par pitié laissez ces écrans éteints.

Allez, on met les petits plats dans les grands, on fait son plus beau sourire et on peut même mettre une chemise si vous rentrez encore dedans. Un petit effort pour oublier la NBA jusqu’à demain, et si jamais vous voulez rattraper votre retard, dîtes-vous que nous… on sera là ce soir, pour faire quelques sourires aussi mais pendant la mi-temps, car incorrigibles nous sommes.