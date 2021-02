NBA Top 10 : Kelly Oubre Jr. a rappelé à KD qu’il était le nouvel ailier de GS, absolument 0% des fans de GS ne se satisfait de cette phrase

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Kelly Oubre Jr. qui fait sa loi et un Jordan Clarkson qui fait une… PASSE !

#10 : Saint-Valentin oblige, on attaque par une beauté signée Mr Rose, dans un Garden plutôt vide mais déjà acquis tout à sa cause.

#9 : John Collins était monté à la recherche d’un contrat max, mais Myles Turner lui a rappelé qu’il ne l’aurait probablement pas de sitôt.

#8 : Kelly Oubre Jr. a dit non à Kevin Durant et lui a rappelé qu’aujourd’hui c’était bien lui le patron des ailes des Warriors. Et absolument 0% des fans des Dubs ne se satisfait de cette phrase.

#7 : Kevin Huerter en mode Uncle Roux, fin de la vanne.

#6 : James Harden a beau être capable de planter 40 pions à chaque fois qu’il en a envie, c’est encore lorsqu’il se prend pour Jason Kidd qu’il est le plus utile aux Nets.

#5 : L’avion Kendrick Nunn s’est envolé, et connaissant un peu le type il est probable qu’il estime sa soirée réussie grâce à ce dunk.

#4 : Donovan Mitchell est incroyable, le Jazz est incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable c’est encore que Jordan Clarkson a fait une passe à quelqu’un.

#3 : retour canon de Danuel House Jr. sur Alec Burks, l’occasion parfaite pour vous poser là les stats de Dan la nuit dernière : 0 points, à 0/8 au tir, dont 0/8 du parking. Mais hmdl il est dans le Top 10.

#2 : le début de carrière d’Obi Toppin est peut-être un peu difficile, n’empêche qu’Obi Toppin imite déjà vachement bien la statue de la liberté.

#1 : Drive puissant, mains dans la tronche mais finition violente quand même, Cam Reddish était NRV.

