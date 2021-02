Preview de la soirée NBA : un duel niveau MVP pour célébrer la Saint-Valentin

On se retrouve ce dimanche pour une soirée chargée et cela commence dès 19h pour une petite mise en bouche avant d’attaquer les choses sérieuses jusqu’au petit matin. On met le réveil tout de suite, il y a de la bonne NBA à mater.

Après une nuit particulièrement nostalgique pour Kevin Durant, la NBA poursuit sa route avec près de dix rencontres, histoire de finir votre semaine de la meilleure des façons.

19h00 : Wizards – Celtics : Merci la NBA pour nous offrir une rencontre à horaire raisonnable en ce dimanche soir. Bradley Beal, au repos contre les Knicks, devrait effectuer son retour et on espère (encore) que son duo avec Russell Westbrook puisse donner des bons résultats pour la franchise fédérale. Peut-être que l’adversité les motivera un peu puisqu’en face ce sont les Celtics, quatrièmes à l’Est et portés par les Jay Brothers. Après une défaite contre Detroit malgré les soixante points de son duo magique, les verts vont vouloir se reprendre et Washington fait office de proie parfaite. Une défense gruyère, une alchimie douteuse et en plus du renfort avec le retour de Kemba Walker après une nuit off.

01h00 : Hornets – Spurs : Là, il faudra mettre le réveil pour mater cette rencontre mais ça pourrait en valoir la peine. Alors qu’on s’attendait à deux projets de reconstruction en début de saison, Charlotte et San Antonio s’affrontent en tant que sixièmes de leurs Conférences respectives ! On oublie le contrat de Gordon Hayward et la retraite prochaine de Popovich, on a là deux beaux collectifs, avec un peu d’école Spurs (Borrego est un ancien adjoint de Pop’) et un match assez incertain quant à son résultat, de quoi faire cliquer à un moment ou un autre de la nuit. On aura peut-être l’occasion de voir le duo Ball-Bridges faire son show.

01h00 : Pistons – Pelicans : Stan Van Gundy aura peut-être un peu de nostalgie en revenant à Detroit cette nuit après quatre années sur place mais il ferait bien d’oublier vite cette mélancolie car son équipe est dans le dur. Deux défaites consécutives et tout de suite la huitième place à l’Ouest paraît de nouveau bien lointaine. Côté Pistons, on n’a pas trop de genre de questions en tête et le bout du classement ne pose aucun problème à l’heure de reconstruire. Attention tout de même à ne pas les sous-estimer, ils ont tapé les Celtics il y a quelques jours et ils ne se priveront pas pour plumer quelques volatiles si besoin.

01h00 : Raptors – Wolves : duel de prédateurs qui espéraient sans doute mordre un peu plus dans la NBA cette saison. Si les canadiens de Tampa (lol) commencent à redresser la barre après un début très compliqué, on ne peut pas en dire autant des hommes du Minnesota. Un effectif bien jeune, un leader qui est cantonné à l’infirmerie ou à l’isolement et beaucoup de manques à l’heure de lutter contre des effectifs plus complets et plus aguerris. Verdict : une quinzième place à l’Ouest et déjà des Warriors qui gloussent à l’idée d’ajouter un top 3 de la cuvée 2021 à leur roster. Ce soir, KAT sera en tenue mais pas D’Angelo Russell.

Minnesota @Timberwolves Status Report in advance of tomorrow's game at Toronto: OUT

Culver – Left Ankle Sprain

Russell – Left Leg Soreness — Timberwolves PR (@Twolves_PR) February 13, 2021

01h30 : Mavs – Blazers : C’est notre première rencontre phare de la nuit et pour cause : Damian Lillard contre Luka Doncic, deux des meneurs les plus spectaculaires du circuit, c’est du League Pass tous les jours. Si en plus on ajoute un Carmelo Anthony plus vintage que jamais, et en pleine forme en ce moment, on peut carrément avoir un sacré match à mater. Portland et Dallas sont respectivement sur des séries de trois et quatre succès consécutifs et il y aura donc une bonne dynamique qui prendra fin demain matin. Pour ceux qui se demandaient, C.J. McCollum est toujours sur la touche.

02h00 : Thunder – Bucks : La machine Milwaukee s’était bien lancée et puis deux défaites consécutives ont calmé tout le monde. Le déplacement sur le terrain d’OKC, quatorzième à l’Ouest est une formidable opportunité pour repartir de l’avant. Cerise sur le gâteau, pas de Shai Gilgeous-Alexander ni de George Hill pour les hommes en bleu et blanc. Cela fait beaucoup pour se coltiner l’une des darlings de la Ligue. Possible blowout à prévoir sur ce match même sans Jrue Holiday pour les Bucks. Giannis va pouvoir se rappeler au bon souvenir de son copain Al Horford, si l’occasion lui est donnée.

🔴 OKC : Shai Gilgeous-Alexander (genou) — OUT dimanche face aux Bucks — NBA Injury Report (@NBA_Injury) February 14, 2021

03h00 : Suns – Magic : Phoenix reste sur une superbe série de cinq victoires et voit même Devin Booker revenir à son meilleur niveau au bon moment, à l’inverse le Magic continue de panser ses plaies et voit les Playoffs s’éloigner de semaine en semaine. Dur d’imagine les hommes de Floride arracher une victoire au pays des cactus mais si Nikola Vucevic se met à tout rentrer comme ces derniers temps, rien n’est impossible. On rappelle qu’il faudra encore faire sans Jonathan Isaac, Aaron Gordon, Markelle Fultz et que la liste des incertains est au moins aussi longue, dont notre Evan Fournier national.

The Magic have listed Al-Farouq Aminu, Cole Anthony, James Ennis and Evan Fournier as questionable to play Sunday against the Suns in Phoenix. Frank Mason is listed as out for the game, along with Markelle Fultz, Aaron Gordon, Jonathan Isaac and G League participant Karim Mané. — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) February 13, 2021

04h00 : Nuggets – Lakers : Elle est là l’affiche de notre nuit Saint-Valentin ! Un Serbe aux airs de videur de boîte et un cyborg qui ne voit pas les années passer vont se donner rendez-vous pour se mettre bien jusqu’au matin. Pas forcément un gros duel pour le classement final (Denver est septième pour le moment) mais un match qui peut marquer les votants au moment d’élire le MVP de la saison. On rappelle que le Joker et BronBron sont deux des favoris pour récupérer la couronne. L’affrontement entre les deux stars pourrait être déterminé par l’apport des lieutenants et, malheureusement pour nous, on ignore qui sera en tenue ce soir. Anthony Day to Davis est toujours incertain tout comme Jamal Murray côté Denver.

04h00 : Clippers – Cavs : Autre équipe californienne en lice cette nuit, les Clippers accueillent une équipe des Cavs qui perd de plus en plus de plumes à mesure que la saison avance. Le début de saison de rêve est désormais un lointain souvenir et Cleveland est sur la pire série de la Ligue en ce moment. (6 défaites d’affilée) Il faudra encore faire sans son meilleur défenseur Larry Nance Jr. mais ils pourront au moins se satisfaire de ne pas croiser Paul George ce soir au Staples Center. Si les Clippers ne veulent pas laisser les Lakers et le Jazz filer, il ne faut pas lâcher ce genre de rencontre.

04h00 : Kings – Grizzlies : Une des affiches du prochain Play-in ? Pas du tout impossible tant les Kings et les Grizzlies sont proches au classement (10 et 11 à l’Ouest). Sacramento a réveillé la bête ces dernières semaines, porté par un De’Aaron Fox en mode All-Star en puissance mais les deux dernières défaites ont fait retomber l’hystérie locale. La huitième place occupée par les Warriors n’est qu’à un jet de pierre mais ils ne sont pas les seuls à la convoiter. Memphis, justement, est toujours en piste pour accrocher les Playoffs, ratés de peu l’an dernier. Les protégés de Taylor Jenkins ont prouvé qu’ils avaient de la ressource en maintenant le cap malgré les blessures de leurs deux stars, il faut à présenter trouver une régularité pour s’incruster pleinement dans la course à la huitième place. Si De’Aaron Fox n’est pas là, cela sera forcément plus facile pour les visiteurs.

Both De'Aaron Fox (knee contusion) and Marvin Bagley (calf soreness) are listed as questionable for tomorrow's game against the Grizzlies. — James Ham (@James_HamNBCS) February 14, 2021

Voilà le programme de notre soirée entre amoureux de la balle orange ! Pas de chocolats ni de fleurs mais dix mecs sur un parquet avec trois arbitres pour les encadrer. Si Nikola Jokic et LeBron James veulent faire durer le plaisir jusqu’au petit matin, nous on ne dit pas non.

Source texte : EDGE Sports / Fantasy Lab / Twitter