Le pari spécial NBA Sunday : 375€ à gagner avec un Karl-Anthony Towns qui mange un steack de Dino

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 14 février, jour de Saint Valentin, c’est un programme bien chargé que nous offre la NBA avec pas moins de 10 matchs et le premier d’entre eux à 19h (heure de Châteauroux). Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Wizards (3,30) – Celtics (1,36)

01h00 : Raptors (1,27) – Wolves (3,90)

01h00 : Hornets (2,10) – Spurs (1,78)

01h00 : Pistons (2,55) – Pelicans (1,55)

01h30 : Mavericks (1,49) – Blazers (2,75)

02h00 : Thunder (6,10) – Bucks (1,13)

03h00 : Suns (1,17) – Magic (4,90)

04h00 : Kings (1,94) – Grizzlies (1,89)

04h00 : Clippers (1,12) – Cavaliers (6,70)

04h00 : Nuggets (2,30) – Lakers (1,65)

Le pari qu’on sent bien

Karl-Anthony Towns marque minimum 20 points ET prend minimum 10 rebonds ET fait minimum 3 passes décisives (2,50) : le pivot des Wolves est de retour depuis deux matchs. Pour sa troisième sortie, il va croiser la raquette des Raptors qui est certes solide mais loin de ce qu’elle a été et surtout loin du niveau de Towns. 20 points et 10 rebonds sont des stats que l’ami Charles-Antoine peut faire sans aucun souci à partir du moment où les ballons arrivent vers lui en attaque. Pour ce qui est des 3 passes décisives, on sait que Towns aime et sait distribuer les nombreux ballons qui passe par lui. La vraie difficulté de cette cote à 2,50 est avant tout qu’il faut que le KAT des loups nourrissent les trois colonnes statistiques pour que ça passe. Un match serré serait le bienvenu, pour assurer un bon temps de jeu à tous les titulaires dont celui qui nous intéressera le plus sur cette rencontre.

Le combiné à tenter

Kawhi Leonard marque minimum 25 points contre les Cavs et les Mavs battent les Blazers (1,93) : les Clippers et les Mavs sont en forme. Les Californiens sont sur deux victoires consécutives assez tranquilles face aux Wolves puis aux Bulls dans lesquelles Leonard a marqué respectivement 36 et 33 points. L’ailier aux mains tentaculaires aura zles tirs qu’il faut cette nuit pour passer la barre des 25 unités. La cote est à 1,30. Quant aux Mavs, ils sont sur une très belle série de 4 victoires d’affilée et affrontent à domicile une équipe des Blazers toujours décimée. Lillard sera là mais en face les Mavs sont au complet et pourront compter sur un Luka Doncic bien décidé à durcir le ton pour enfin lancer la saison des siens. La cote est à 1,49.

Une petite folie pour finir ?

Les Bucks vont gagner par minimum 14 points d’écart à Oklahoma City (2,30) : sans Shai Gilgeous-Alexander, ce Thunder n’est pas le même et c’est bien normal. Les Bucks viennent de perdre deux fois de suite et vont donc débarquer à la Chesapeake Arena avec des intentions très sanguinaires. Gros écart en vue.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

