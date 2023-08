Chaque saison le nombre de matchs diffusés en antenne nationale est une belle manière de mesurer la hype d’une franchise. Les calendriers de la saison à venir sont tombés ce soir et on a donc rapidement voulu vérifier quelles seraient les tendances en 2023-24. On fait le point ?

Nombre de matchs des Spurs en antenne nationale la saison passée ? 1. Nombre de matchs des Spurs en antenne nationale cette saison ? 19. Incroyable, on n’aurait pas pensé que l’arrivée de Sidy Cissoko hyperait autant les Américains. Plus sérieusement ? On remarque encore cette année que les Warriors, les Lakers ou les Celtics restent des valeurs sûres, alors que les Spurs, les Kings ou les Nuggets surfent sur leur Draft ou leurs résultats récents pour faire un jump assez conséquent voire affolant en termes de visibilité.

Nombre de matchs en antenne nationale cette saison :

Warriors : 41

Lakers : 40

Suns : 37

Celtics : 35

Nuggets : 30

Bucks : 30

Sixers : 29

Mavs : 28

Knicks : 25

Heat : 24

Clippers : 22

Kings : 22

Spurs : 19

Grizzlies : 19

Cavs : 17

Hawks : 15

Thunder : 13

Pelicans : 12

Nets : 11…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2023



En queue de classement ? Les Raptors, qui se dirigent tranquillement vers une deuxième extinction de leur espèce en l’espace de 200 millions d’années, alors que le quintet Rockets / Pistons / Pacers / Magic / Blazers ne présente apparemment pas assez de garanties pour que quelqu’un daigne s’intéresser à eux. Ça grimpe pour le Heat et le Thunder, ça descend pour les Nets, les Grizzlies et les Wolves, bref la tendance existe aussi à la téloche, reste à voir si certains se serviront de tout ça comme d’une force de motivation pour faire dérailler ce train de la hype.

Fans des Lakers ou des Warriors régalez-vous, fans des Raptors on espère que vous avez une bonne co et de bonnes adresses pour streamer ça à l’ancienne !