Alors que l’intersaison bat son plein entre signatures et matchs de Summer League, la NBA commence déjà à préparer la saison prochaine. Si on ne connaît pas encore le calendrier de chaque équipe, on est désormais informés des dates… du In-Season Tournament !

On le sait, la NBA adore innover et apporter régulièrement des nouveautés au sein de la Grande Ligue. La dernière en date est la création d’un In-Season Tournament, un tournoi au milieu de la saison. L’idée peut paraître étrange, mais elle est sur le point de se concrétiser, puisque la NBA a annoncé hier les dates de ce tournoi pour la saison 2023-24. Le Final Four aura lieu les 7 et 9 décembre à Las Vegas, ville qui accueille également une Summer League mais pas (encore) de franchise NBA.

ESPN Sources: The NBA's new In-Season Tournament Final Four is set for December 7 and 9 in Las Vegas. Statistics will count for the league's regular season, except for the championship game of the event.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2023

Mais pourquoi ces dates ? Asseyez-vous, on vous explique tout. Pour ceux qui auraient raté l’info, ce tournoi au milieu de la saison a pour but de relancer la hype NBA lorsque l’on entre dans la période “creuse” de la saison. Une fois passée l’excitation du début de saison (aux alentours du 20 octobre, le 24 cette année), certains fans moins hardcore que les autres perdent en effet un peu de leur intérêt pour la NBA, en attentes de plus gros évènements (Christmas Games à Noël, trade deadline et All-Star Game en février, Playoffs en avril). Instaurer des matchs à enjeu au milieu de cette période creuse permet(trait) donc de re-captiver l’attention des spectateurs et de relancer la hype et l’audimat (parce que oui, c’est avant tout de cela dont il est question).

L’enjeu de ce In-Season Tournament tient en deux points. D’abord, les récompenses attribuées aux joueurs des équipes qui performent : 500 000 dollars par tête pour les champions, 200 000 pour les finalistes, 100 000 pour les demi-finalistes et 50 000 pour les quart-de-finalistes. Une belle petite somme qui permettrait par exemple à ceux qui n’ont pas obtenu le contrat qu’il voulaient à l’intersaison de se remplir un petit peu les poches.

Et au cas où ça ne suffirait pas pour motiver les équipes à participer sérieusement à ce tournoi, la NBA prévoit que les résultats de ce In-Season Tournament comptent pour la saison régulière. Au début de celle-ci, chaque équipe aura 80 rencontres de prévues, dont les 4 matchs de poule de ce tournoi qui compteront donc pour la saison régulière, au même titre que les quarts et demi-finales. Cela veut dire que les équipes éliminées en demies auront 82 matchs au compteur, tandis que celles battues en quarts s’arrêteront à 81, et que toutes les autres (non qualifiées pour la phase finale du In-Season Tournament) n’en auront que 80. La NBA ajoutera des matchs à ces équipes-là pour qu’elles atteignent toutes les 82 rencontres. Seules les équipes finalistes du tournoi disputeront un total de 83 matchs, la finale ne comptant pas pour la saison régulière, à la fois d’un point de vue du résultat et des statistiques des joueurs. Respiration.

Maintenant que vous avez avalé ce pavé explicatif, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre ce In-Season Tournament ! L’idée pouvait paraître bancale au début, mais force est de constater que la NBA fait les choses bien et a réussi à rendre cohérent ce tournoi au milieu de la saison. Rendez-vous les 7 et 9 décembre pour les demies et la finale !

Source : ESPN