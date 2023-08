Calendrier NBA 2023-24 : le programme du MLK Day

On connaît le calendrier NBA de la saison 2023-24, et les informations à retenir sont nombreuses. Parmi les dates (très) importantes, celle du Martin Luther King Day. Comme chaque année, la NBA nous a concocté un programme aux petits oignons pour cette journée capitale aux Etats-Unis.

Chaque année, le MLK Day est l’une des soirées les plus marquantes de la saison NBA. Pourquoi nous direz-vous ? Parce que c’est une journée d’une haute importance de l’autre côté de l’Atlantique. Avant de s’intéresser à la programmation, cours d’histoire express pour les non-initiés

Comme l’indique son nom, cette journée est organisée en hommage à Martin Luther King. Pasteur noir né à Atlanta en 1929, il est l’une des figures de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis au XXe siècle. Un personnage tellement marquant dans l’histoire des Etats-Unis que son anniversaire (15 janvier) est un jour férié depuis 1986.

C’est donc aussi un évènement particulier en NBA chaque saison : le troisième lundi du mois de janvier est célébré le Martin Luther King Day. Tout au long de la soirée, une vingtaine d’équipes s’affrontent dans des matchs qui sont particulièrement mis en avant. En dehors des parquets, toutes les franchises s’impliquent en menant diverses actions sociales pour rendre hommage au Docteur King.

Cette saison, le MLK Day aura lieu le 15 janvier 2024. En voici les principales affiches :

Le programme du MLK Day 2024.

Le lundi 15 janvier.

11 matchs dont quelques bangers :

🔸 Lakers – Thunder

🔸 Grizzlies – Warriors

🔸 Sixers – Rockets

🔸 Hawks – Spurs

🔸 Toronto – Boston

🔸 Dallas – New Orleans

🔸 Cavs – Bulls pic.twitter.com/0jjLfgK1rK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2023

Pour cette soirée bien particulière, nous aurons droit à un joli affrontement entre Warriors et Grizzlies, toujours très copains depuis les Playoffs 2022. Il y aura aussi plusieurs matchs à heure française avec un Houston – Philadelphie en ouverture (19h), suivi d’un New Orleans – Dallas (20h30), d’un Orlando – New York (21h) et d’un tankincico entre Detroit et Washington (21h). De son côté, Atlanta, ville de naissance de Martin Luther King, recevra San Antonio.

Le programme du MLK Day est connu, et la NBA nous a encore préparé de belles affiches pour cette journée si particulière aux Etats-Unis. Rendez-vous le 15 janvier pour rendre hommage à Martin Luther King, et pour manger, boire et respirer NBA !