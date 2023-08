Lors de l’annonce du calendrier NBA, l’un des reveals les plus attendus est incontestablement celui de la Rivals Week, lors de laquelle les meilleurs ennemis peuvent se mettre sur la gueule pour se disputer l’une ou l’autre suprématie. Zoom sur cette cuvée 2024 !

Cette NBA Rivals Week 2024 va se dérouler dans la semaine du 22 au 29 janvier. Et que ce soit entre des équipes ou des joueurs, il y a toujours des incontournables à avoir dans ce genre d’event et cette édition 2024 ne va absolument pas déroger à la règle. Vous trouverez ci-dessous le programme complet de cette période faste pour les amateurs de goudron et de plumes, alors sortez vos kevlars, ça va saigner.

Le programme XXL de la Rivals Week 2024.

Semaine du 22 au 29 janvier.

Des gros matchs comme :

🔸 Jokic vs Embiid

🔸 Lakers – Clippers

🔸 Wemby vs Scoot Henderson

🔸 Knicks – Nets

🔸 Devin Booker vs Luka Doncic

🔸 Boston – Miami

🔸 Warriors – Lakers et Warriors – Kings

🔸 … pic.twitter.com/1mZfjjhouk

Dès le mardi 23 janvier, nous aurons la guerre de New York entre les Knicks et les Nets au Barclays Center de Brooklyn, et la guerre de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers, un affrontement au cours duquel ce sont les Clippers qui vont évoluer à domicile, au moins il n’y aura pas trop de bannières au plafond ce jour là. Le mercredi 24 janvier sera quant à lui plutôt placé sous le signe de la rivalité entre joueurs avec un affrontement entre le Thunder de Chet Holmgren et les Spurs de Victor Wembanyama à Fort Alamo pour savoir laquelle des deux licornes est la plus tendance du moment, et Luka Doncic retrouvera quant à lui Devin Booker à Dallas, ce qui devrait nous promettre un nouveau duel bien épicé entre deux hommes qui adorent se chercher sur le parquet.

Le jeudi 25 janvier, Boston et Miami s’affrontent à South Beach pour une affiche qui est souvent revenue lors des derniers Playoffs, tandis que Warriors et Kings auront une occasion de régler leurs comptes depuis le premier tour des Playoffs remporté par GS au terme d’un G7 d’anthologie de Stephen Curry. Le vendredi 26 janvier, Scoot Henderson rendra une petite visite de courtoisie à Victor Wembanyama pour (tenter de) déterminer qui est le crack de cette cuvée, et ne nous parlez pas de Brandon Miller pour le moment. Le samedi 27 janvier, Miami et New York s’affronteront au Madison Square Garden, en souvenir des affrontements passés, bien années 90 bien arcades ouvertes. Nous aurons aussi un duel de mastodontes qui va opposer Nikola Jokic et Joel Embiid sur le parquet des Nuggets. Le pivot des Sixers voudra prouver qu’il peut prendre le dessus sur son homologue serbe, en tout cas en saison régulière. Les Lakers iront quant à eux défier les Warriors, pour un nouveau remake des finales de conférence 2022.

En bref, de bien belles affiches qui vont pimenter à coup sûr cette saison régulière à base de rivalités bien senties. Vous n’arrivez pas à suivre où ne savez plus où donner de la tête ? Ci-dessous un récapitulatif des principales affiches chaque jour, ainsi que leurs horaires (heure française).

Mardi 23 janvier 2023

Knicks @ Nets – 1h30

Lakers @ Clippers – 4h00

Mercredi 24 janvier 2023

Thunder @ Spurs – 1h30

Lakers @ Clippers – 4h00

Jeudi 25 janvier 2023

Celtics @ Heat – 1h30

Kings @ Warriors – 4h00

Vendredi 26 janvier 2023

Blazers @ Spurs – 3h30

Samedi 27 janvier 2023