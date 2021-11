Programme NBA : Ja Morant qui croise la route de Rudy Gobert, quelque chose nous dit que ça va faire des étincelles

Nous sommes lundi et pour bien commencer la semaine, la NBA nous offre une petite soirée sympathique avec pas moins de dix matchs au menu. Pas d’affiche XXL cette fois, à moins qu’un Pelicans – Wolves vous fasse rêver, mais quelques confrontations qui méritent clairement le coup d’œil. Allez, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

1h : Wizards – Hornets

Wizards – Hornets 1h : Cavaliers – Nets

Cavaliers – Nets 1h30 : Celtics – Rockets

Celtics – Rockets 1h30 : Hawks – Thunder

Hawks – Thunder 2h : Bucks – Magic

Bucks – Magic 2h : Bulls – Pacers (sur beIN Sports 4)

Bulls – Pacers 2h : Pelicans – Wolves

Pelicans – Wolves 2h30 : Spurs – Suns (sur beIN Sports 1)

Spurs – Suns 3h : Jazz – Grizzlies

Jazz – Grizzlies 4h : Kings – Sixers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

3h : Jazz – Grizzlies : un remake des derniers Playoffs, ça vaut toujours le coup, encore plus quand on a un duel entre Donovan Mitchell et Ja Morant. On se rappelle que ça avait donné quelques étincelles au mois de mai lors du premier tour et y’a pas de raison que le spectacle ne soit pas au rendez-vous ce soir. Juste pour info, on a là un affrontement entre le meilleur marqueur NBA dans la raquette cette saison, aka Ja, et le meilleur défenseur intérieur de la Ligue, à savoir notre Rudy Gobert national. Plutôt hypant non ? Plus globalement, le Jazz reste sur trois victoires de suite et voudra confirmer sa montée en puissance, tandis que Memphis aura à cœur de resserrer les boulons après l’énorme taule reçue face aux Wolves (défaite 138-95). Bien évidemment, vu le niveau de la défense de Memphis cette année, Utah est largement favori, d’autant plus que les Grizz devraient encore une fois être privés de leur pitbull Dillon Brooks.

Ja Morant has an impressive resume of "Oh, the audacity" almost dunks. On Kevin Love. On Anthony Davis. But Rudy Gobert hit back with the, "Oh, hell naw." pic.twitter.com/XdqGlz7x8h — Michael Lee (@MrMichaelLee) May 27, 2021

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le deuxième round du combat Wizards – Hornets dès 1h du matin. Charlotte avait remporté le premier il y a quelques jours, Washington voudra prendre sa revanche à la maison. Parfait pour se chauffer.

Cavaliers – Nets, pas mal cette petite affiche. Juste dommage que les Cavs soient décimés, et que Collin Sexton ne soit pas là pour détruire Brooklyn à lui seul. Bonne nouvelle quand même pour les fans de basket (un peu moins pour ceux des Cavs), Kevin Durant est de retour.

En parlant de retour, Jaylen Brown va enfiler le maillot des Celtics face aux Rockets. Cela fait depuis le 4 novembre qu’il n’a pas joué. Difficile de trouver mieux que Houston comme équipe pour s’échauffer.

La dernière fois que Giannis a rencontré le Magic, c’était samedi : 32 points, 20 rebonds, 5 passes, 3 contres, 2 interceptions. On remet ça ce soir ?

Les Bulls ont très bien négocié leur gros calendrier de ces dernières semaines. Et normalement, ce n’est pas Indiana qui devrait les briser dans leur élan.

En parlant d’élan, il n’y a rien de plus chaud que le soleil de Phoenix aujourd’hui. 12 wins de suite, bientôt 13 à San Antonio ?

Kings – Sixers. Verra-t-on un autre fan de Sacramento béger en direct ?

Dix matchs au menu, de 1h à 6h30, et de Washington jusqu’à Sacramento. Normalement on ne devrait pas s’ennuyer. Alors on se dit à tout à l’heure, avec le café et le sourire.