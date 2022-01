Programme NBA : Stephen Curry vient rendre visite à Ja Morant, vous la sentez la grosse hype là ?

Six matchs au programme de notre mardi soir. Si plusieurs rencontres peuvent valoir le coup d’oeil, impossible de ne pas se projeter sur le choc entre Grizzlies et Warriors et le duel entre Ja Morant et Stephen Curry.

# LE PROGRAMME DU MARDI 11 JANVIER 2022

1h : Wizards – Thunder

1h30 : Raptors – Suns

2h : Grizzlies – Warriors

2h : Bulls – Pistons

2h : Pelicans – Wolves (beIN Sports 4)

4h30 : Clippers – Nuggets (beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Grizzlies – Warriors (2h) : forcément, évidemment, sans le moindre doute, ce match est l’affiche de la nuit et ça promet du lourd, du très lourd. Duel au sommet dans la Conférence Ouest, duel aussi pour la hiérarchie des meneurs NBA cette saison (on vous laisse deviner qui) mais aussi le second match de Klay Thompson depuis son retour. Bon courage à lui pour se coltiner le bouillant Desmond Bane. C’est aussi un match qui garde une saveur particulière dans la bouche des Dubs car ils affrontent l’équipe qui les a privé de Playoffs la saison passée. Alors que Memphis écrit actuellement son histoire avec une série de neuf victoires de rang, on imagine que les Warriors seront motivés pour venir gâcher la fête au FedEx Forum, même sans Draymond Green. Rendez-vous à partir de 2h pour le début des hostilités.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le déplacement des Suns au Canada pourrait bien être un traquenard et nos amis les Cactus devraient se méfier des Raptors, actuellement sur une série de six victoires de rang et bien revenus dans la course aux Playoffs à l’Est.

24h après une magnifique prestation contre le Jazz, Cade Cunningham va devoir enchaîner chez l’ogre Chicago. Les jambes lourdes, à l’extérieur et face à un adversaire moins amoindri que la veille, ça risque d’être dur pour les Pistons.

Clippers – Nuggets, c’est le match des équipes détruites par les blessures mais le solide collectif angelino et Nikola Jokic sont deux raisons suffisantes pour jeter un coup d’œil.

Shai Gilgeous-Alexander se rend à Washington avec le Thunder et on imagine bien un petit concours au scoring avec Bradley Beal. Attention les Wizards, s’agirait de ne pas laisser le top 8 s’éloigner.

Les Wolves restent sur quatre victoires de rang, les Pelicans végètent toujours à la treizième place. Si on suit la logique du papier, ce choc animalier devrait finir entre les dents des copains de Kevin Costner. Encore faut-il que la logique soit respectée.

Comme chaque soir, on a droit à un peu de tout et il faudra goûter chaque plat pour se faire une idée de la qualité du menu. La gourmandise devant Grizzlies – Warriors étant fortement recommandé ! Rendez-vous sur l’oiseau bleu pour vivre tout ça ensemble.