Grizzlies : Ja Morant top 5 meneur, Memphis contender…? Apéro TrashTalk

Les Grizzlies sont inarrêtables en ce moment et ça méritait bien un petit arrêt sur le pouf, histoire d’en causer cinq minutes (ou trente-cinq). Fans de la franchise du Tennessee, cet apéro est pour vous !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

En une moitié de saison, Memphis a troqué le petit ourson pour le gros ours féroce. Ja Morant explose, Desmond Bane surprend tout son monde, Jaren Jackson Jr. est bien revenu de ses blessures et le reste du groupe suit le rythme d’enfer pour s’imposer comme une des belles stories de cette exercice 2021-22. Quatrièmes à l’Ouest avec 28 victoires pour 14 défaites, les Grizzlies sont désormais une équipe que tout le monde craint et ça promet pour la suite. Sur une série de neuf victoires de rang, Memphis semble lancé et on se demande bien jusqu’où ça pourra aller. Doit-on mettre les Grizzlies parmi les gros contenders pour la fin de saison ? Peuvent-ils maintenir cette dynamique malgré un mois de janvier bien compliqué sur le papier ? Beaucoup de questions, des éléments de réponse, c’est l’heure de filer dans la ville d’Elvis.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !