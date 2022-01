Le show Grizzlies mis à l’épreuve : sept matchs de suite contre des équipes du Top 8, on appelle ça le test de janvier

Les Grizzlies sont l’une des, si ce n’est la belle histoire de cette saison. Un Ja Morant niveau MVP, un collectif bien huilé, des role players qui font plaisir et déjà une grosse question : jusqu’où peuvent aller les copains de Killian Tillie ?

« Ils sont vraiment, ils sont vraiment phénoménaux lalalalala la… » Ces Grizzlies ne cessent d’impressionner cette saison. 28 victoires pour 14 défaites, une 4ème place à l’Ouest à seulement 3,5 matchs du leader Golden State, Memphis est une équipe qui fait kiffer cette année. Le symbole du kiff dans le Tennessee, c’est bien évidemment Ja Morant. À chaque pénétration, il nous sort des lay-ups de derrière les fagots ou encore des tomars de malade mental. Le tout récent joueur de la semaine nous a même surpris à taper des contres que Dikembe Mutombo n’aurait pas reniés. La saison passée, on a tous rigolé lorsqu’il a déclaré « Je fais partie du top 5 des meilleurs meneurs de la ligue » et à juste titre, mais lorsque l’on voit ce qu’il pond aujourd’hui sur un parquet, comment le sortir d’un top 5 ? Avec ses 24,7 points, 5,8 rebonds, 6,7 passes en 49/39/77, on peut même légitimement le placer dans la course au MVP alors qu’il n’a que 22 ans. Sous l’impulsion d’un Morant en mode régalade, Memphis vient d’enchaîner 9 victoires de suite… Mais vu le calendrier que se tapent les Oursons jusqu’à fin janvier, cette série pourrait bien ne pas durer.

Warriors, Wolves, Mavs, Bulls, Bucks, Nuggets, Mavs, Spurs, Jazz, Wizards et Sixers… Reprenez tranquillement votre souffle parce que là, Memphis a un parcours plus compliqué que Frodon pour atteindre le Mordor. Par « chance », ils commencent la série avec quatre matchs au FedEx Forum. Moins bonne nouvelle, ils attaquent avec du lourd de chez lourd puisque c’est tout simplement la meilleure équipe NBA qui vient rendre visite, celle qui vient juste de retrouver un Klay Thompson déjà bien en jambes. Sur ces 11 matchs, il y a deux back-to-backs à gérer mais il y a surtout neuf rencontres contre des équipes du Top 8 dont sept d’affilée. À l’issue de ce mois de janvier, l’avenir des hommes de Taylor Jenkins sera déjà plus clair. Il y a là une vraie opportunité de montrer que Memphis a tout de l’équipe qu’on souhaite éviter en Playoffs. Déjà victorieux contre les Suns, les Nets, les Cavs mais aussi les deux équipes de L.A sur la dernière quinzaine, les Grizzlies ont là de quoi envoyer de nouveaux messages à la concurrence. Ce qui est sûr, c’est que la fin du mois de janvier de Memphis est immanquable.

De la superstar en devenir, un excellent coach, des role players bien kiffants… Memphis a tout pour plaire. Dès ce soir, les Grizzlies entament une série de 11 matchs contre des tueurs, 11 épisodes immanquables, bientôt disponibles sur le NBA League Pass.