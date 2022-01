Ja Morant et Fred VanVleet élus joueurs de la semaine en NBA : si tu fais plus d’1m92, garde la pêche

Chaque lundi, aux alentours de 22h, on attend avec impatience les récompenses pour le titre de joueur de la semaine dans chaque conférence. La NBA vient tout juste de les dévoiler et c’est Ja Morant (encore lui) et Fred VanVleet qui raflent la mise pour cette fois.

Quand on vous dit que Ja Morant évolue sur une autre planète en ce moment, ce n’est pas juste parce qu’il réalise des contres venus de Jupiter ou qu’il tape des tomars la tête au cercle. Bien évidemment, ces highlights symbolisent parfaitement la forme éblouissante du phénomène de Memphis en ce moment mais outre le style, il y a aussi et surtout la substance. Déjà élu joueur de la semaine lundi dernier après avoir guidé les Grizzlies vers un bilan parfait, Ja Morant a refait le coup lors des sept derniers jours. Encore une fois, Memphis a terminé invaincu avec cinq victoires en autant de matchs, dont quatre avec Ja aux commandes (il a raté la rencontre contre les Clippers samedi). Quatre matchs où Morant a tourné à 25 points (51,4% au tir), 6,3 rebonds et 6,8 passes décisives de moyenne, le tout avec 0,8 contre et 1 interception pour faire bien. Outre ses actions de folie, on retiendra sa perf à 36 pions sur le parquet des Nets mardi dernier mais aussi sa fin de match face aux Cavaliers, où Ja a encore une fois prouvé qu’il possédait de sacrés cojones dans le money time. Bref, une récompense bien méritée pour l’un des joueurs les plus excitants de la planète basket aujourd’hui. Juste pour info, Morant est le premier joueur dans les deux conférences à faire le doublé cette saison.

À l’Est, c’est un autre meneur qui rafle la mise, un meneur qui a de bonnes chances de participer à son premier All-Star Game en carrière s’il continue sur ce rythme. De qui on cause ? Mister Fred VanVleet, sur un nuage en ce moment avec ses Raptors. Ça ne parle pas forcément beaucoup des Dinos à travers la NBA mais les hommes de Nick Nurse montent doucement dans la hiérarchie de leur conférence : six victoires de suite dont quatre sur la dernière semaine, le tout pour une septième place au classement avec un bilan positif de 20-17. Et FVV est clairement au cœur de cette grosse dynamique : 30,3 points par match sur les quatre derniers, 4,8 rebonds, 6,5 caviars (pour seulement 1,3 turnover) et 2 interceptions, à 46,7% au tir dont 45,3% du parking et un parfait 100% de loin. Dans le lot, il s’est permis un triple-double XXL face au Jazz (37-10-10), le tout premier depuis son arrivée en NBA. Des chiffres qui pèsent très lourd et qui sont même encore plus impressionnants quand on prend en compte les deux matchs précédents (31 et 35 points face aux Clippers puis aux Knicks). C’est simple, Fred VanVleet joue aujourd’hui le meilleur basket de toute sa life et comme un symbole, il décroche pour la première fois de sa carrière le titre de joueur de la semaine.

Ja Morant et Fred VanVleet récompensés, on a envie de dire que c’est normal au vu de leurs perfs individuelles et surtout la forme de leur équipe respective. Clairement, ces deux-là ont abordé 2022 avec le couteau entre les dents et personne n’a réussi à les stopper pour l’instant.

