Stephen Curry rend hommage à Klay Thompson : « Je ne serais pas le même sans l’avoir vu tous les jours faire ce qu’il fait »

Que demander de mieux qu’un peu d’amour fraternel pour égayer son début de semaine ? On ne vous apprendra rien en rappelant que Klay Thompson a rejoué après 942 jours d’absence. Pour commenter ce retour, rien de tel que son acolyte du backcourt : un certain Stephen Curry.

Presque deux jours plus tard, on a encore des étoiles plein les yeux. On se demande encore si ce qui est arrivé est possible tellement cela paraissait irréel. Klay Thompson a de nouveau foulé un parquet NBA ! Wouah, comme cette phrase est une véritable dinguerie ! Le pire étant que le coquin n’a pas fait un retour en douceur en faisant simplement acte de présence. Avec 18 shoots tentés en 20 minutes, 17 points au compteur au coup de sifflet final, dont trois paniers du parking, un énorme poster sur Markkanen et Stevens qui n’en demandaient pas tant et le tout dans une victoire : on peut parler d’un come back archi-réussi ! À ses côtés, tous ses coéquipiers ont passé le match à le chercher pour le mettre dans le rythme. Le premier à le faire étant d’ailleurs Stephen Curry, qui en a presque un peu déjoué en finissant à 5 turnovers dont un bon nombre sont des passes complètement forcées en direction de son « frérot ». Le meneur était logiquement ému après le match et il en a profité pour rappeler combien le fait d’avoir Klay Thompson à ses côtés avait été important dans ses réussites personnelles.

"I'm not the shooter I am if I don't get to see Klay every single day do what he does." – @StephenCurry30 pic.twitter.com/6na2LK8CeB — NBA (@NBA) January 10, 2022

« Je ne serais pas le shooteur que je suis actuellement si je n’avais pas vu Klay tous les jours faire ce qu’il fait. »

Les Splash Brothers portent décidément leur surnom à merveille. Un frère est à la fois une source d’inspiration et un adversaire, celui que l’on veut battre à tout prix. Cette compétition saine en interne, accompagnée par tout le respect qu’ils se portent mutuellement, fait partie de ce qui a mené les deux frangins du shoot au meilleur niveau possible et imaginable de fouetté de poignet. C’est ce que le meneur des Dubs a affirmé après cette victoire contre les Cavs. Sous leurs sourires et leur joie de vivre, on remarque parfois, comme c’est le cas dans cette interview, à quel point les deux acolytes ont un esprit de compétition développé. Une rivalité que l’on retrouve même dans les statistiques puisque, si Stephen est devenu récemment le shooteur le plus prolifique de l’histoire, Klay possède toujours un certain nombre de records au shoot que Stephen n’a pas réussi à égaler. C’est notamment le cas du nombre de paniers à trois points dans un match, ancien record de Curry qui était de 13, avant que Klay ne le fasse tomber en mettant 14 paniers from downtown. Le nombre de paniers à 3 points dans un quart-temps est aussi détenu par Klay qui avait réussi à faire exploser 9 bombinettes en 12 minutes. L’une des rares fois où les deux joueurs ont eu à s’affronter publiquement durant leurs carrières est lors du concours de shoot. C’est arrivé par deux fois et Curry a gagné en 2015, tandis que Klay l’a emporté en 2016.

L’histoire qui lie ces deux joueurs est absolument fusionnelle et on perçoit dans cette interview combien Stephen Curry sentait un vide à ses côtés sur le parquet depuis deux ans. On a à nouveau deux des plus grands shooteurs de l’histoire réunis dans la même équipe, les défenses peuvent trembler !

Source texte : Bleacher Report