Les Pacers accélèrent les discussions pour Caris LeVert : spoiler, la trade deadline risque d’être animée à Indiana

Annoncé régulièrement dans les rumeurs de transfert, Caris LeVert se rapproche toujours plus d’un départ. Selon les dernières rumeurs, les Pacers seraient en train « d’accélérer » les discussions pour échanger l’ancien des Nets.

La courte aventure de Caris LeVert chez les Pacers semble toucher à sa fin. En effet, après seulement un an à Indianapolis, les discussions pour transférer l’arrière semblent s’intensifier. Son passage dans l’Indiana est pourtant loin d’être mauvais avec ses 19,4 points, 4 rebonds et 4,5 passes… Mais voilà, la santé du natif de l’Ohio a posé un sérieux souci pour la franchise. En une saison et des brouettes, il n’aura porté le maillot jaune qu’à 63 reprises avec notamment de gros bobos au dos qui l’ont empêché de démarrer la saison. Pour rappel, Indiana avait récupéré l’arrière lors du trade en triangle de James Harden, envoyant Victor Oladipo chez les « merveilleux » Houston Rockets de 2020-2021 pour rallier Caris LeVert, ce dernier n’ayant même pas à mettre un pied au Texas. Désormais, l’avenir de « Kaaris » s’inscrit bien loin de l’équipe de Rick Carlisle. Récemment, Shams Charania de The Athletic avait expliqué que les Cleveland Cavaliers étaient sur le dossier mais son profil pourrait intéresser bien des franchises.

Arrière scoreur prolifique, capable de créer du jeu pour les autres, LeVert pourrait soulager grandement les Cavs, orphelins de Ricky Rubio et Colin Sexton. Cleveland aurait bien besoin d’un joueur de cet acabit pour épauler Darius Garland sur le backcourt. Dans le même thème, un autre bougre pourrait quitter les fermiers dans les semaines qui suivent… et ce n’est autre que Myles Turner. Lui qui se plaint de sa situation depuis environ 872 ans pourrait enfin bouger direction la Caroline du Nord et Charlotte. Indiana déçoit énormément cette saison malgré l’arrivée de Rick Carlisle sur le banc qui avait amené avec lui pas mal d’espoir après de nombreuses sorties au premier tour ou au Play-in. Avec un bilan cata de 15 victoires pour 26 défaites et une 13ème place à la quasi-moitié de la saison, le top 6 est déjà fort fort lointain comme dirait Shrek et même la 10ème place synonyme de Play-in s’éloigne petit à petit. La saison semble déjà cuite à Indianapolis et, avec un effectif jamais au complet, les Pacers vont devoir tenter des mouvements pour essayer d’éclaircir un futur relativement obscur. Alors ce futur, ça sera avec ou sans Domantas Sabonis ? Pour l’instant, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec le fils d’Arvydas qui un coup est dans les rumeurs de départ, un coup reste à Indiana… Bref, un casse-tête que les Pacers auront plus de mal à résoudre qu’une enquête de Scooby-Doo.

Les Pacers sont en difficulté cette saison et ça pourrait bien vouloir dire une trade deadline particulièrement animée. Caris LeVert semble se rapprocher de la sortie et, si les rumeurs se confirment, on risque même d’avoir droit à un vrai exode du côté de l’Indiana. Les insiders peuvent déjà échauffer leurs doigts.

Source texte : Bleacher Report