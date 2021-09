Caris LeVert victime d’un bobo au dos : la saison des Pacers n’a pas encore commencé, mais l’infirmerie se remplit déjà

On commence tristement à avoir l’habitude mais lorsqu’on parle de Caris LeVert et des Pacers, le mot blessure n’est souvent pas très loin, et l’info du jour ne déroge pas à la règle. L’arrière d’Indiana est en effet victime d’une fracture de fatigue au niveau du dos, qui pourrait bien l’empêcher de disputer les premiers matchs de la saison avec son équipe.

Comme dirait le grand philosophe Mister V : « Encore ! Ça fait beaucoup là non ? ». Oui on essaye de prendre la news à la légère car pour une fois, il se pourrait bien que le problème ne soit pas énorme pour Caris LeVert. Comparé à la masse rénale qui avait été détectée à son arrivée à Indianapolis, et dans une bien moindre mesure sa blessure au pouce en novembre 2019 qui l’avait fait rater 24 matchs, les problèmes de dos du Pacer ne devraient pas provoquer une absence trop longue. Mais c’est quand même bien relou en pleine préparation. Alors que Caris s’apprêtait à fouler les parquets pour la présaison, Adrian Wojnarowski d’ESPN nous informe que CLV s’est vu diagnostiquer une fracture de fatigue dans le dos, et des tests supplémentaires sont à venir. S’il y a pire comme bobo et que LeVert devrait être opérationnel aux alentours du début de saison, on ne peut pas s’empêcher de flipper un bon coup quand même pour ce garçon. L’ancien Net est un habitué des blessures depuis le début de sa carrière NBA et peine à éviter l’infirmerie. C’est rageant car le garçon est aussi talentueux que fragile. Sur ses 35 matchs dans l’Indiana la saison dernière, le pote de Booba a tourné en 20,7 points, 4,6 rebonds, 4,9 passes et 1,5 interception en 32,9 minutes, le tout en shootant à 44,3% de moyenne. So-li-de. Nouveau coup d’arrêt donc pour lui, qui devait attendre impatiemment la reprise de la saison pour nous rappeler aux bons souvenirs de ses perfs au scoring avec Brooklyn.

More testing still to come on the stress fracture, but again, there’s optimism that it won’t cause LeVert to miss significant time. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 28, 2021

Heureusement pour lui et malheureusement pour les Pacers, notre Caris TheGreen ne se sentira pas seul dans le camp des blessés. La saison n’a pas encore commencé que l’infirmerie commence déjà à bien se remplir. Entre T.J. Warren qui prend du temps pour revenir de sa blessure au pied et le jeunot Edmond Sumner qui s’est déchiré le tendon d’Achille il y a trois semaines, on a de quoi se demander où sont passés les bons dieux de l’agriculture et des fermiers. Avec Tidjé et Caris, ce sont deux scoreurs majeurs qui pourraient rater les premières semaines de la saison des Pacers. Il va donc falloir miser sur Jeremy Lamb et Torrey Craig pour nous planter la vingtaine tous les soirs, histoire de compenser. Spoiler, on n’y croit pas trop. Rick Carlisle va donc probablement prier pour voir le dos de Baby Durant se remettre comme il faut, histoire que son joueur puisse revenir sur les parquets au plus vite. Et on ne va pas tarder à le rejoindre dans sa prière car LeVert, comme tous les sportifs au fond, mérite de pouvoir s’exprimer sur un terrain tranquillement.

Nouvelle indisponibilité pour Caris LeVert, qui commence à se faire une petite réputation d’injury prone. Mais au final, quand on voit le nombre de blessés chez les Pacers depuis quelque temps, c’est peut-être bien dans l’Indiana que la malédiction sévit. Mais chut, l’union des fermiers pourrait mal le prendre.