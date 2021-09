Al Horford is back in Boston : Papa est de retour à la maison, les enfants sont contents

Pour ce Media Day 2021 des Celtics, les journalistes du Massachusetts ont retrouvé une tête bien connue en la personne de Al Horford. De retour à Boston, le vétéran rejoint d’anciens coéquipiers qui étaient déjà là lors de son premier passage au TD Garden. Deux ans après, rien n’a changé. Le pivot est heureux de revenir et ses coéquipiers sont contents de retrouver un figure paternelle.

Non, vous ne venez pas de voir une photo du Media Day de 2017. On est bien en 2021 et Al Horford est un membre de la Green Nation (surtout qu’en 2017 on ne mettait pas encore de masque). Papa Al est de retour sous le maillot de Boston. Pour ceux qui ont raté un épisode, il avait été échangé au mois de juin dans le trade avec Oklahoma City autour de Kemba Walker. Alfred est donc de retour au TD Garden, deux ans après son départ pour les Sixers en 2019. Avec ce comeback, il va retrouver certains visages bien connus. Marcus Smart, Jaylen Brown ou Jason Tatum sont notamment toujours là. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction au moment de retrouver le Dominicain :

Jayson Tatum on Al Horford returning to the Celtics: « We got Al back and that’s somebody that I loved playing with my first two years. Great teammate, great professional, great person. His value goes off the court; in the locker room and things like that » — Josue Pavón (@Joe_Sway) September 27, 2021

« Al est de retour et c’est quelqu’un avec qui j’avais adoré jouer durant mes deux premières années. C’est un bon coéquipier, un vrai professionnel et une bonne personne. Sa valeur va plus loin que l’aspect sportif et sa présence est également importante dans le vestiaire. » Jason Tatum au sujet du retour d’Al Horford.

Outre le All-Star, les autres joueurs reconnaissent aussi l’apport de Horford sur et en dehors du terrain. Pour Jaylen Brown, Al représente l’équilibre du vestiaire, tandis que Dennis Schröder, autre recrue, sait que Horford aura le contrôle de ce vestiaire. Au vu de ces petites déclarations, comment ne pas se réjouir du retour d’Horford dans le nord-est du pays. L’ancien va apporter son calme et sa sérénité dans une équipe qui a besoin d’un nouvel élan après l’échec de la saison passée. De plus, le principal intéressé, semble aussi très heureux et excité d’être de retour à Boston comme le rapporte Josue Pavon de CLNS Media Network :

Celtics’ Al Horford is thrilled to be back: « It’s a bigger appreciation… I’m so happy to be back in Boston. I appreciate even more what it means to be a Celtic & represent Boston. Looking at the group we have here, I’m even more excited » — Josue Pavón (@Joe_Sway) September 27, 2021

« Je vais en profiter encore plus. Je suis tellement content d’être de retour à Boston. J’apprécie encore plus le fait d’être un membre des Celtics et de représenter Boston. Quand je regarde le groupe que nous avons, je suis encore plus excité. » Al Horford sur son retour à Boston.

Si tous semblent assez positifs et consensuels sur le retour d’Al Horford sous le maillot vert, il faudra voir aussi ce qu’il apporte sur le terrain. En dehors du court, pas de doute, les joueurs le disent, Horford aura son rôle à jouer. Toutefois, à 35 ans, le Dominicain peut-il toujours être une plus-value sur le terrain ? Le nouveau coach, Ime Udoka, absent du Media Day après avoir été testé positif au COVID, va devoir trouver le bon rôle pour Al. La science du jeu, l’adresse et la mentalité sont toujours-là, on l’a vu l’an dernier sur ses matchs avec le Thunder. Cependant, s’il va sans doute être titulaire, la relative lenteur de Horford, qui ne s’améliore pas avec l’âge, pourrait être pénalisante, notamment en défense. A voir combien de temps de jeu aura le quintuple All-Star, mais derrière, Robert Williams risque d’avoir des minutes conséquentes. D’ailleurs, le jeune pivot a reconnu qu’il apprenait chaque jour au contact du vétéran.

Le retour de Horford à Boston, c’est un peu le retour de Papa à la maison après ne pas avoir vu ses enfants pendant longtemps. Tout le monde est content de le revoir, car il va apporter sa rigueur et son expérience. Espérons juste qu’il ait encore de la voix pour gronder les petits jeunes s’ils font des bêtises.

