Killian Hayes a teasé la suite de ses aventures à Detroit : spoiler, l’épisode 2 devrait être bien meilleur que le premier

Si Cade Cunningham a été au centre de toutes les préoccupations des fans des Pistons depuis sa Draft et notamment lors de ce Media Day 2021, on ne pouvait pas s’empêcher de faire un focus sur la journée de Killian Hayes. Notre Frenchie va entamer sa saison sophomore après une campagne rookie pour le moins… compliquée. A l’approche de la reprise, notre Kiki national a ainsi pu parler de ses progrès effectués pendant l’été, de sa future association avec le Cade sur le backcourt et de ses ambitions pour cette saison et l’avenir.

Pas de vacances pour Killian Hayes cet été

6,8 points, 5,3 passes et 2,7 rebonds. Non, ce n’était pas les stats qu’on espérait pour notre Killian Hayes national pour ses débuts chez les grands l’année dernière. Surtout quand on sait que le produit de Cholet a été drafté en 7ème position et ne shootait qu’à 35,3% dont un vieux 27,8% derrière la ligne qui rendrait Russell Westbrook jaloux. Ses contre-performances peuvent néanmoins être en partie excusées par une adaptation compliquée au jeu ricain, une franchise plus que bancale avec les histoires Blake Griffin et Derrick Rose ainsi qu’une blessure à la hanche qui l’a éloigné des parquets pendant trois mois en plein milieu de la saison et qui ne lui a permis de jouer que 26 petits matchs sur l’ensemble de la saison. Le garçon a quand même su progresser rencontre après rencontre, et a montré de belles séquences en défense ou encore en playmaking. Néanmoins, Kiki est attendu et il le sait. On attend de lui une vraie progression sur son jeu au global afin de confirmer son statut de crack attendu et faire taire les mauvaises langues associant déjà le sobriquet Hayes au mot bust dans le dico. Killer K ne s’est donc pas reposé sur ses quelques lauriers de fin de saison et a décidé de travailler dur cet été pour démarrer pleinement sa carrière et assumer son rôle de vétéran du vestiaire Pistons (lol). Des efforts qui ont notamment été loués par son coach Dwane Casey qui le voit désormais comme « un garçon différent » qui « joue avec vitesse et rythme ». A l’issue de la Summer League, notre meneur est retourné dans l’Hexagone pour bosser avec ses entraineurs persos et a notamment travaillé sa défense, domaine dans lequel il a impressionné l’année dernière.

Killian Hayes: « After Summer League, I went back to France. » Said he changed his mindset and how he wants to be seen on the court. Casey said Hayes had a different look about him upon returning to Detroit. — James Edwards III (@JLEdwardsIII) September 27, 2021

Casey said Killian Hayes came back in September « a different kid. » Said he played with pace and speed. — James Edwards III (@JLEdwardsIII) September 27, 2021

#Pistons Killian Hayes on work since Summer League: « I went back to France and started working with my trainers from back home…I know I can be a great defender, so I focus on that. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

#Pistons Dwane Casey on balancing ball between Killian Hayes and Cade Cunningham: « I’m very confident in Killian. He came back in September a different kid; he did a good job in his individual workouts. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

Un crack défensif ?

Eh bah, voilà la défense il suffisait qu’on l’évoque pour y consacrer une partie entière (on dirait presque que la transition est faite exprès, incroyable). L’identité même du Detroit Basketball depuis des décennies se base sur la défense, et Kiki est en bonne voie pour perpétuer cette bonne vieille tradition. Entre les Bad Boys et le duo Reggie Jackson – Andre Drummond l’équipe championne en 2004, toutes les époques dorées du basket dans le Michigan se sont construites dans leur propre moitié de terrain. Bien conscient de cela, Hayes met à contribution son mètre 96, ses 88 kilos et son envergure de 2,03 m pour déjà s’imposer comme un pitbull en devenir en NBA. Killian aime la défense et la défense aime Killian. Bien que les hommes de Casey étaient 26ème l’année dernière en termes d’efficacité offensive, la vingtaine de victoires qu’ils ont grattées se sont construites grâce à leur défense qui se classait 16ème de la Ligue. Avec Isaiah Stewart, Jerami Grant, Hamidou Diallo, Saddiq Bey et Josh Jackson aux côtés de Kiki, l’avenir de cette génération à Detroit devrait une nouvelle fois se forger avec des passages en force, des positions de chaise bien tenues et des dents aiguisées au possible. Troy Weaver, le GM de la franchise en est bien conscient lui aussi et dédie donc en grande partie son recrutement actuel et futur à cet aspect du jeu.

Killian Hayes: « Defense wins game. If we play hard, the defense will make the offense. » — James Edwards III (@JLEdwardsIII) September 27, 2021

#Pistons Troy Weaver on where they could improve most: « Two areas: defense — we have to hang our hat on defense. Our strength will be energy, effort and depth. The second is shooting … we’ve added shooting from free agency and the draft. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

Le duo Cunningham – Hayes

Alors oui, défendre c’est bien joli, mais ça ne suffit pas, il faut aussi savoir attaquer. Même l’équipe de 2004 avait toujours bien besoin d’un bon mid-range bien senti de Rip Hamilton ou d’un 3-points de Chauncey Billups pour remporter un match. Et bien le (probable) maestro offensif des mécanos vient d’arriver en ville et il s’agit de Cade Cunningham. Le first pick est tout comme Hayes un combo guard et leur association peut donc soulever des questions. Cunningham semble néanmoins plus s’orienter vers un rôle à la Luka Doncic de maître à jouer tandis que Killian pourrait plus se mettre dans le moule d’un second ball handler en retrait lorsque MotorCade est sur le parquet, mais qui tient la gonfle lorsque CC est sur le banc, un peu à la manière d’un Tyrese Haliburton à Sacramento derrière De’Aaron Fox. Cade devrait ainsi plus être en charge des tâches offensives tandis que KH aura pour mission de stopper les postes 1-2-3 adverses et laisser se reposer le pick 1 en défense. Bien que le futur rookie n’a pas pipé mot sur son association avec notre Frenchie, ce dernier n’a pas tarit d’éloges sur son nouveau coéquipier, mettant notamment en avant sa mentalité team first et leur capacité partagée à jouer avec ou sans la gonfle. Coach Casey semble lui aussi intrigué par le duo d’à peine 20 ans et soutient l’idée d’avoir deux garçons capables de tenir le ballon sur le terrain ensemble, comme il le faisait à Toronto avec Lowry et DeRozan.

Hayes on Cunningham: « He’s team first. He never puts himself above the team. » — James Edwards III (@JLEdwardsIII) September 27, 2021

#Pistons Killian Hayes on playing with Cade Cunningham developing as ball-handlers: « I know he and I can play on and off the ball…I’m just going to work hard and work for the team. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

#Pistons Killian Hayes on playing with Cade Cunningham: « He’s a great teammate and he’s easy to play with because he always thinks team first. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

#Pistons Dwane Casey on developing two young guards who are the same age (Killian Hayes and Cade Cunningham): « I disagree that they’re the same position…as far as handling the ball, you’ve got to have multiple ball-handlers in today’s game. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

Les Pistons champions et Killian MVP des Finales ? (hashtag lol)

Pour finir, on a eu droit aux bons gros mythos à base de « l’équipe est prête et va jouer quelque chose cette année bien que l’effectif soit jeune » et blablabla et blablabla. Crotte de taureau comme on dit dans le Texas. On le sait, à chaque Media Day, les joueurs et coachs vont toujours dire qu’ils ont des ambitions et qu’ils se voient aller loin et qu’ils vont surprendre tout le monde cette année. On n’y croit pas un seul instant pour les Pistons tant l’effectif et jeune et inexpérimenté, mais on préfère toujours entendre ça plutôt que Doc Rivers qui casse ben Simmons en sortie de défaite. C’est l’ordre logique des choses. En tout cas, Killian semble être confiant après son été de travail et le fait savoir. Avec sa nouvelle afro et ses épaules saillantes, notre Kiki apparaît comme un nouvel homme et un joueur bien plus mature. Son coach pense aussi que cette saison devrait finalement lancer la carrière de son protégé et s’attend à une progression en mode courbe, qu’on espère de type exponentielle afin de s’assurer de l’avenir de notre Frenchie dans cette franchise pleine d’avenir.

#Pistons Killian Hayes: « I feel confident about our team and what we bring to the table … as a team, we’re really ready for this season. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

#Pistons Dwane Casey on Killian Hayes: « It’s going to be a learning curve; that’s the expectation you have of young players. » — Rod Beard (@detnewsRodBeard) September 27, 2021

L’année 2 de Killian Hayes soulève donc beaucoup de questions. Sera-t-il de nouveau gêné par sa hanche ou d’autres blessures ? Comment le duo Cunningham – Hayes fonctionnera-t-il ? Les Pistons perdront-ils plus ou moins de 70 matchs ? On n’a pas encore les réponses à tout ça, mais ce qu’on peut vous dire c’est que Kiki a l’air carrément confiant en ce qu’il va nous proposer, et qu’on attend juste qu’il justifie tout ça sur le terrain dans trois semaines.