Classique parmi les classiques, la preview globale de franchise est prête pour le client du jour. Cap sur Detroit pour se pencher sur les Pistons, et avoir une vision globale de ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui pourrait se passer dans l’équipe de Dwane Casey sur la saison NBA 2022-23. Objectif… play-in ?

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Une attraction et ses potes de lycée, un Killian Hayes toujours dans le dur, Marvin Bagley III qui tente d’amorcer un truc : malgré le vieux bilan collectif, c’était cool à suivre.

On attendait une saison sur le thème des poids lourds militaires qui avancent avec des chenilles, on a eu une saison sur le thème des poids lourds militaires qui avancent avec des chenilles. Résultat de cette jolie déconnade, la sélection de Jaden Ivey en 5e position de la Draft 2022 et des progressions individuelles lancées, avancées ou encore sur le point de décoller. On pense indubitablement à Cade Cunningham, Golden Boy de Detroit, qui a claqué un mois de mars à hauteur de 22.9 points à 48% au tir, 5.9 rebonds, 7 assists et 1.4 interception. Une ligne statistique qu’il doit maintenant transposer sur une saison entière, jusqu’à décrocher sa première sélection étoilée et porter son équipe au-delà des basfonds de la Conf’ Est. Début février, Marvin Bagley III est arrivé en provenance de Sacramento où Alvin Gentry ne comptait plus sur lui. Dans le Michigan, ses moyennes statistiques ont instantanément remonté : 14.6 points et 6.8 rebonds en 18 matchs, l’une des belle histoire de la saison 2021-22 des Pistons. Le 18 mars, Saddiq Bey s’est fait plaizou en balançant 51 points sur la tronche du Magic. On a compris que le poste 4 de 23 ans, bien stretch, bien moderne, bien 2022, était encore loin – très loin – de toper un quelconque plafond. C’est aussi l’image globale que renvoient ces Pistons nouvelle génération.

Le marché de l’été

Ils partent : Jerami Grant, Frank Jackson, Luka Garza

Jerami Grant, Frank Jackson, Luka Garza Ils prolongent : Marvin Bagley III, Rodney McGruder

Marvin Bagley III, Rodney McGruder Ils arrivent : Jaden Ivey, Nerlens Noel, Alec Burks, Jalen Duren, Kemba Walker, Kevin Knox,

Un bel équilibre jeunesse/mercenaires de banc en perspective, avec les arrivées de Nerlens Noel et Alec Burks, performants sur l’excellente saison 2020-21 des Knicks, et les sélections de Jaden Ivey et Jalen Duren à la draft. Les Pistons disposent ainsi d’un effectif parfaitement équilibré, où tous les postes sont doublés, mis à part peut-être ce léger déficit à l’aile. Derrière Saddiq Bey – qui se décalera parfois sur le poste 4 – il n’y a pas vraiment d’ailier de formation, capable de tenir la baraque contre les Jayson Tatum, Kevin Durant et autre Paulo Georgo bien foudroyants sur leurs départs en dribble. Enfin si, il y a Kevin Knox, mais du coup non. Pour le reste, belle concu sur les lignes arrières (Hayes, Burks, Ivey, Cunningham, Joseph) et du sang super frais à l’intérieur (Stewart, Bagley, Olynyk, Duren, Livers).

Kemba ? Les Pistons cherchent activement une solution pour s’en séparer d’un bon coup de ciseaux, ce n’est donc probablement qu’une question de temps avant que le Marcheur ne reparte en croisade vers un spot à pourvoir, proposé par un GM dénué d’imagination.

Le roster 2022-23 des Pistons

Meneurs : Cade Cunningham , Killian Hayes, Cory Joseph

: , Killian Hayes, Cory Joseph Arrières : Jaden Ivey , Alec Burks, Rodney McGruder, Hamidou Diallo

: , Alec Burks, Rodney McGruder, Hamidou Diallo Ailiers : Saddiq Bey , Kevin Knox II

: Kevin Knox II Ailiers-forts : Marvin Bagley III , Isaiah Livers, Kelly Olynyk

: , Isaiah Livers, Kelly Olynyk Pivots : Isaiah Stewart , Nerlens Noel, Jalen Duren

En orange les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Un cinq majeur format « quintuple dose de hype« , rempli de garçons desquels l’on attend beaucoup cette saison, et un léger déficit sur le banc avec une carence en « vétéran qui jadis plantait 15 ou 20 points par match ». Aussi claquées fussent ses dernières saison, on aurait dit oui à George Hill ou quelque chose qui y ressemble. Pas certains non plus de la rotation sur les postes 3 et 4, avec Kevin Knox et Kelly Olynyk, deux chouettes égouttoirs à Farfalles, qui seront heureusement aidés par Isaiah Livers, très intéressant de ce côté du parquet. On binge fort l’axe Alec Burks – Nerlens Noel, et on place un gros point d’interrogation au-dessus de Killian Hayes.

Une petite vidéo en passant ?

Cade Cunningham, Marvin Bagley III et Saddiq Bey.

Rah, on aurait pu mettre Jaden Ivey et tenter l’enflammade sous le coup de l’éloge médiatique dont il fait l’objet, mais on a finalement opté pour les trois meilleurs scores moyens en TTFL de la saison passée. Ils sont inscrits dans l’ordre, jeunes, fougueux, et c’est pour cela qu’aucun n’envisage un exercice 2022-23 en decrescendo. Isaiah Stewart ? Aussi, bien que ses performances soient moins ronronnantes, sans vagues, et qu’elles atteignent plus difficilement les 35/40.

Quand on s’intéresse à l’infirmerie de Detroit la saison passée, quatre noms ressortent. Pour débuter par un cas léger, on peut évoquer Jaden Ivey, qui a quitté la Summer League le 9 juillet dernier pour une entorse à la cheville droite qu’il a depuis eu tout le temps de soigner. On enchaîne avec Kemba Walker, grandement limité depuis deux saisons par son genou gauche. Déjà opéré de nombreuses fois (au ménisque latéral principalement), il souffre d’une arthrose précoce difficile à prendre en charge qui devrait continuer à le gêner, à Detroit ou ailleurs. Pour terminer, deux joueurs qui partagent des problèmes de hanche droite. D’un côté Cade Cunningham qui, en dehors d’une petite entorse, a manqué cinq rencontres en février pour une contusion osseuse de la hanche et deux autres pour de nouvelles douleurs. De l’autre, le cas de Killian Hayes est peut-être plus inquiétant. Kiki avait déjà manqué une moitié de saison pour une déchirure du labrum, et a connu deux alertes sur la même hanche la saison dernière : une contusion osseuse et une aux adducteurs.

Quels objectifs cette saison ?

Sans doute l’un des bilans collectifs les plus difficiles à pronostiquer.

S’assurer que les jeunes – c’est-à-dire 85% de l’effectif – se développent bien, là-dessus on est tous d’accord : Cade Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, Isaiah Stewart, Saddiq Bey, Killian Hayes, Marvin Bagley III et les deux ou trois autres tocards qui présentent moins de garanties. La suite ? Qui vivra verra, et si les Pistons n’accrochent pas le play-in au terme de cette régulière 2022-23, il n’y a pas péril en la demeure. Certains garçons comme Jaden Ivey vont prendre la température, et d’autres pourraient l’avoir suffisamment prise. On imagine bien Cade Cunningham, Marvin Bagley III, Saddiq Bey et Isaiah Steward retourner pas mal d’équipes, non pas par la seule force de leur talent, mais en commençant à développer des liens et relations directes sur le parquet. Comme lors des belles années Piston. Vous souvenez-vous de l’association entre Killian Hayes et Blake Griffin ? Une fois ils ont battu les Hornets en compilant 33 points à 12/28 au tir. C’était bien.

Mais avec du recul, l’on ne peut pas s’empêcher de prendre en compter un paramètre Wembanyamesque. Imaginez un peu, la première du duo Cade – Victor en septembre 2023, entourés d’autres pièces vouées à toper quelques sélections All-Star. Il se peut que les Pistons abandonnent assez rapidement l’idée du play-in, la Conf’ Est restant extrêmement relevée avec seulement quatre autres équipes que l’on considère comme « inaptes » aux places du top 10 : Pacers, Wizards, Hornets et Magic. Il faudrait ainsi que les Pistons parviennent à doubler une franchise qui décevra (beaucoup), ce qui, compte tenu de la qualité des effectifs, ne laisse que peu de place à l’espoir. Les Knicks, peut-être ? Pour le reste, les Hawks et les Cavaliers se sont renforcés, Nets, Bulls et Raptors, s’ils dégringolent, ne devraient pas tomber loin du top 8, et le quatuor Heat – Bucks – Sixers – Celtics paraît une fois encore préparé à jouer le très haut de tableau. À Detroit donc : faire progresser les jeunes, puis agir en fonction de la dynamique.

Le pronostic du rédacteur

32 victoires – 50 défaites : 12ème place à l’Est. Le papier scintille de mille feux, mais il reste beaucoup d’expérience à engranger pour espérer sortir une grosse écurie du top 10 de la Conférence Est. La saison sera quoi qu’il en soit génialissime à suivre, de par les quarante-douze enjeux individuels dispersés au sein de ce roster, mais aussi grâce à cette petite touche tricolore que Killian Hayes aura pour mission d’entretenir, histoire de voir sa team option convertie l’été prochain. Dwane Casey ? On le dit bon pour développer les jeunes. Tant que des résultats collectifs ne sont pas attendus, il n’a pas grand-chose à craindre.

Quelques liens utiles

Voilà pour la preview des Pistons pour cette saison NBA 2022-23, que l’on devrait apprécier malgré une probable carence en victoires. La reconstruction est bien avancée, il n’y a plus qu’à faire fructifier tout ce beau monde jusqu’à jouter en mai/juin/juillet 2027 pour les beaux yeux de Larry O’Brien.

Source texte : Basketballinsiders.com