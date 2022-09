Dans le cadre de ces 30 Previews en 30 Jours, on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que la TrashTalk Fantasy League reprendra encore ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Detroit Pistons !

#Les bons plans annoncés

Bon, bon, bon.

Pas mal de bons plans à Detroit, en commençant par l’inévitable Cade Cunningham. Ceux qui l’ont choisi sur le mois de mars 2022 s’en souviennent : le 1er choix de la Draft 2021 reste sur une fin de saison golgothesque où son 23/6/6 syndical s’est carrément ancré dans la culture amerloque. De là à le pick sur les premiers soirs de la saison pour tenter un coup de poker ? Franchement, pourquoi pas. On pense aussi à Saddiq Bey, qui rentre dans la catégorie moins évidente des « Je peux performer très haut comme tomber bien bas ». Il ne représente pas assez de garanties pour être préféré à un petit All-Star, mais sur un soir où le poste 4 adverse n’est pas réputé pour sa défense… faites-vos jeux. On ajoute Jaden Ivey, Isaiah Stewart et Marvin Bagley III à l’équation : l’un peut être giga valuable suivant la réputation de foudre qui le suit, le second sort de sa boite, de temps à autre, sans pour autant taper les 40, et le dernier reste sur une belle fin d’exercice avec Detroit.

#Les carottes redoutées

Sont appelés à la barre, messieurs Kelly Olynyk, Killian Hayes et Kemba Walker. A-t-on réellement besoin de détailler ? Ce n’est franchement pas par chauvinisme mais des trois bonshommes, Killian est celui qui peut nous faire mentir. Il est encore jeune et entame sa saison de sosophomore, alors que les deux autres sont des carotteurs en puissance, réputés dans le milieu de la TTFL. Pour Kelly, mis à part deux ou trois soirs à 35 points, le reste de la saison risque d’être bien linéaire. Pour Kemba, il faut déjà qu’il y ait une saison : les Pistons cherchent à le couper, et s’ils n’y parviennent pas, ne le pickez pas.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Cade Cunningham : 23,7 points

Marvin Bagley III : 23,6 points

Saddiq Bey : 21,2 points